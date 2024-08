Belém: obras do Parque Urbano São Joaquim são vistoriadas pela prefeitura

As obras do Igarapé São Joaquim foram vistoriadas na tarde de quinta-feira (29/8), por uma equipe da Prefeitura de Belém. Com investimento de R$ 150 milhões, o local será transformado em um grande parque ambiental, e contará com serviço de macrodrenagem, reurbanização da via em toda sua extensão. Mais de 120 mil moradores devem ser beneficiados com as obras.

“A obra está começando e estamos junto com a comunidade fazendo a vistoria. Vamos implantar um projeto com iluminação em LED, uma via verde com ônibus elétricos, ciclovia, áreas de lazer. Será um parque urbano no sentido do verde, mas também do lazer”, explicou o prefeito Edmilson Rodrigues.

VEJA MAIS

Os serviços já iniciaram na área do igarapé. O trabalho está concentrado no início do São Joaquim, com a avenida Júlio César, onde está sendo feita a nivelação do terreno. A obra está divida em três trechos e o prazo de execução é de aproximadamente 12 meses.

A obra do Parque Urbano São Joaquim vai abranger quatro bairros: Val-de-Cans, Sacramenta, Barreiro e Telégrafo. Morando há 15 anos na margem do Igarapé, a servidora pública Dalva Tavares, 59 anos, faz parte da Comissão de Fiscalização da Obra (Cofis) e destacou a importância da intervenção na área.

“Estou achando muito importante essa obra, pois vai dar uma dignidade de vida para nós moradores. Tenho certeza que vai melhorar a nossa vida, estamos acreditando na obra e acompanhando de perto, já que faço parte da comissão de fiscalização”, afirmou Dalva.