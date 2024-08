Parque Urbano Igarapé São Joaquim será um novo espaço de lazer para a população de Belém; veja

Um dos projetos visando à 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP 30), marcada para novembro de 2025, o Parque Urbano Igarapé São Joaquim deve ser um espaço de lazer com potencial turístico, econômico, social e ambiental em Belém. Cobrindo uma extensão de 5 quilômetros na bacia do Una, a requalificação urbana em torno do igarapé São Joaquim começará na avenida Júlio César, no bairro da Marambaia, e seguirá até as margens da Baía do Guajará. A Ordem de Serviço (OS) para início das obras foi assinada pela Prefeitura de Belém no dia 02 de julho.

Nesta primeira de quatro etapas da obra, cerca de 100 mil pessoas devem ser beneficiadas. O projeto do parque prevê arborização e preservação da área florestal e das áreas agrícolas ao longo da extensão do igarapé São Joaquim, em uma área de 6,48 hectares, passando pelos bairros da Maracangalha, Val-de-Cans, Pedreira, Sacramenta, Telégrafo e Barreiro, na periferia de Belém.

Como deve ficar o Parque Urbano Igarapé São Joaquim Foto: Reprodução | Agência Belém Foto: Reprodução | Agência Belém Foto: Reprodução | Agência Belém Foto: Reprodução | Agência Belém

A construção do parque urbano incluirá serviços de macro e microdrenagem, reurbanização, construção de pontes, espaços de visitação turística e urbanização, contribuindo também para a mobilidade urbana. Aproximadamente 2.900 trabalhadores serão contratados para os trabalhos iniciais.

Como está o canal São Joaquim atualmente, antes das obras (Foto: Dinei Souza | Agência Belém)

Com um orçamento total de R$ 173 milhões, sendo R$ 23 milhões provenientes da Prefeitura de Belém, o projeto será executado pela Construbase Engenharia Ltda. A maior parte do financiamento virá do governo federal, via Itaipu Binacional, com a fiscalização da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan). A conclusão da primeira etapa está prevista para outubro de 2025 — um mês antes da COP.

O convênio financeiro para a execução do projeto foi assinado em junho deste ano com o Ministério das Cidades (MCID). Além do Parque Urbano São Joaquim, o convênio de cooperação da Itaipu Binacional, que repassou R$ 350 milhões para Belém, garante recursos para outras obras, como as revitalizações do Mercado de São Brás e do Complexo do Ver-o-Peso, e a construção de um Bus Rapid Service (BRS) na avenida Júlio César.

Resumo do Projeto – Parque Urbano Igarapé São Joaquim

Localização

Extensão : 5 km (da avenida Júlio César à Baía do Guajará)

: 5 km (da avenida Júlio César à Baía do Guajará) Bairros: Marambaia, Val-de-Cans, Sacramenta, Barreiro, Telégrafo

Investimento

Orçamento total : R$ 173 milhões

: R$ 173 milhões Recursos do governo federal : R$ 150 milhões

: R$ 150 milhões Recursos da Prefeitura de Belém: R$ 23 milhões

Execução

Construtora : Construbase Engenharia Ltda.

: Construbase Engenharia Ltda. Financiador : governo federal (via Itaipu Binacional)

: governo federal (via Itaipu Binacional) Fiscalizador: Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan)

Impacto social e econômico

Trabalhadores contratados : 2.900

: 2.900 População beneficiada: 120 mil pessoas

Cronograma

Início da obra : julho de 2024

: julho de 2024 Conclusão da primeira etapa: outubro de 2025

Componentes do Projeto

Serviços de macro e microdrenagem, reurbanização, construção de pontes, espaços de visitação turística e urbanização