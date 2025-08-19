Capa Jornal Amazônia
Belém monta ação para vacinar trabalhadores do transporte; veja locais e horários

Serão imunizados motoristas de aplicativo, taxistas, mototaxistas, motoristas de ônibus e trabalhadores do setor de transporte no geral

O Liberal
fonte

A Sesma vai vacinar trabalhadores do transporte em Belém (Foto: Thiago Gomes / Arquivo O Liberal)

Nos dias 21 e 22 de agosto (quarta e quinta), a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), da Prefeitura de Belém, irá vacinar motoristas de aplicativo, taxistas, mototaxistas, motoristas de ônibus e trabalhadores do setor de transporte no geral. A imunização vai ocorrer de 8 às 17 horas.

As vacinas disponíveis são:

Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)

Hepatite B

DT (difteria e tétano)

Febre amarela

Influenza (gripe)

Postos de vacinação:

UBS Icoaraci

Rua Manoel Barata, 840

UBS Maguari

Conjunto Maguari, Al 15, s/n

UBS Cotijuba

Rua Manoel Barata, 1000

USF Quinta dos Paricás

Residencial Quinta dos Paricás, rua 5, Maracacuera

USF Outeiro (Casa da Vovó)

Rua Francisco Gadelha, s/n, entre Franklin de Menezes e Manoel Barata

UBS Paraíso dos Pássaros

Rua dos Tucanos, s/n

UBS Sacramenta

Avenida Senador Lemos, s/n, esquina com Dr. Freitas

UBS Providência

Avenida Norte, s/n

UBS Tapanã

Rua São Clemente, s/n

UBS Bengui II

Passagem Maciel, s/n, ao lado da Escola Marilda Nunes

UBS Terra Firme

Passagem São João, entre Passagem Liberdade e São Domingos

ESF Portal da Amazônia

Rua Osvaldo de Caldas Brito, número 39, próximo à orla

ESF Terra Firme

Rua São Domingos, nº 414, esquina com a 2 de Junho

UBS Marambaia

Rodovia Augusto Montenegro, s/n, em frente ao colégio Madre Celeste

UBS Águas Lindas

Conjunto Verdejantes I, 2ª rua, s/nº

UBS Curió

Passagem Eng. Alberto Engelhard (Estrada da Ceasa)

ESF Souza

Avenida Almirante Barroso, nº 3639, no Setran, bairro Souza

UBS Fátima

Rua Domingos Marreiros,1816, entre trav. Castelo Branco e 3 de Maio

