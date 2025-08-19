Belém monta ação para vacinar trabalhadores do transporte; veja locais e horários
Serão imunizados motoristas de aplicativo, taxistas, mototaxistas, motoristas de ônibus e trabalhadores do setor de transporte no geral
Nos dias 21 e 22 de agosto (quarta e quinta), a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), da Prefeitura de Belém, irá vacinar motoristas de aplicativo, taxistas, mototaxistas, motoristas de ônibus e trabalhadores do setor de transporte no geral. A imunização vai ocorrer de 8 às 17 horas.
As vacinas disponíveis são:
Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)
Hepatite B
DT (difteria e tétano)
Febre amarela
Influenza (gripe)
VEJA MAIS:
Postos de vacinação:
UBS Icoaraci
Rua Manoel Barata, 840
UBS Maguari
Conjunto Maguari, Al 15, s/n
UBS Cotijuba
Rua Manoel Barata, 1000
USF Quinta dos Paricás
Residencial Quinta dos Paricás, rua 5, Maracacuera
USF Outeiro (Casa da Vovó)
Rua Francisco Gadelha, s/n, entre Franklin de Menezes e Manoel Barata
UBS Paraíso dos Pássaros
Rua dos Tucanos, s/n
UBS Sacramenta
Avenida Senador Lemos, s/n, esquina com Dr. Freitas
UBS Providência
Avenida Norte, s/n
UBS Tapanã
Rua São Clemente, s/n
UBS Bengui II
Passagem Maciel, s/n, ao lado da Escola Marilda Nunes
UBS Terra Firme
Passagem São João, entre Passagem Liberdade e São Domingos
ESF Portal da Amazônia
Rua Osvaldo de Caldas Brito, número 39, próximo à orla
ESF Terra Firme
Rua São Domingos, nº 414, esquina com a 2 de Junho
UBS Marambaia
Rodovia Augusto Montenegro, s/n, em frente ao colégio Madre Celeste
UBS Águas Lindas
Conjunto Verdejantes I, 2ª rua, s/nº
UBS Curió
Passagem Eng. Alberto Engelhard (Estrada da Ceasa)
ESF Souza
Avenida Almirante Barroso, nº 3639, no Setran, bairro Souza
UBS Fátima
Rua Domingos Marreiros,1816, entre trav. Castelo Branco e 3 de Maio
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA