Prefeitura promove 1ª Ação Itinerante de Inclusão com feira criativa, vacinação e apresentações

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria de Inclusão e Acessibilidade (Semiac) e da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), realiza neste domingo (30) o segundo dia da 1ª Ação Itinerante de Inclusão. O evento acontece no shopping localizado no bairro Batista Campos, até às 21h, e conta com apresentações culturais, feira criativa e serviços de vacinação.

A feira criativa é um dos destaques da programação, reunindo empreendedores com deficiência (PCDs) e familiares de pessoas PCDs, oferecendo produtos artesanais e serviços diversos. Além disso, a Sesma disponibiliza vacinação gratuita para todos os públicos, com atendimento até às 18h no domingo.

A secretária de Inclusão e Acessibilidade de Belém, Nay Barbalho, destacou a importância do evento para a promoção da inclusão social e da acessibilidade. "Hoje, estamos aqui com um projeto-piloto, fruto de uma parceria público-privada entre o Shopping de Belém, a Secretaria Municipal de Inclusão e Acessibilidade e a Secretaria Municipal de Saúde. A Sesma entra com a vacinação, enquanto a Semiac traz o projeto, que nós já tínhamos, da loja colaborativa e inclusiva e apresentações culturais", explicou.

A feira criativa conta com a participação de 12 empreendedores, entre PCDs e familiares, oferecendo produtos como camisas e pijamas infantis, acessórios para animais de estimação, bonecas de pano, doces artesanais e biojóias. Além disso, há brinquedos sensoriais e materiais pedagógicos específicos para crianças autistas.

Ela ressaltou que a iniciativa busca proporcionar um espaço acolhedor para pessoas com deficiência. "Essa é uma forma das pessoas com deficiência se sentirem acolhidas nos ambientes, sentirem que tem espaço para elas fazerem um pouco de tudo", disse.

Feira inclusiva e colaborativa reúne 12 empreendimentos na 1ª Ação Itinerante de Inclusão. (Cristino Martins/OLiberal)

Participação do público

A programação tem atraído visitantes e recebido feedback positivo. "[A recepção do público] está sendo muito boa, nós nem tivemos tempo de divulgar muito, as pessoas que passam por aqui já se interessam pelo projeto, é muito legal", destacou Nay Barbalho.

A professora Thais Quaresma, de 33 anos, aproveitou a oportunidade para atualizar sua caderneta de vacinação. "Eu acho [essa iniciativa] realmente necessária. Precisamos tornar a sociedade mais inclusiva, uma sociedade que acolhe, uma sociedade que aceita, uma sociedade sem preconceitos", afirmou ela, que recebeu três imunizantes: Tríplice Viral, Febre Amarela e Influenza.

"Vacina também é muito importante, acho que salvam vidas", destacou a professora.

Sesma promove serviços de vacinação na 1ª Ação Itinerante de Inclusão. (Cristino Martins/OLiberal)

A vacinação, promovida pela Sesma, disponibiliza imunização contra diversas doenças, incluindo Influenza, Febre Amarela, Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola), Difteria e Tétano (dT), Poliomielite, Pneumo 10, Meningo C, Meningo ACWY, HPV, dTpa e DTP.

A secretária espera que a iniciativa amplie a conscientização sobre o talento das pessoas com deficiência. "Espero verdadeiramente que aqueles que passam por aqui vejam o talento das pessoas com deficiência, seja nas apresentações artísticas ou nos produtos que elas estão vendendo", disse Nay Barbalho.

Próximas Ações

A iniciativa também marca o início das atividades alusivas ao Abril Azul, campanha de conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), em razão do Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, celebrado em 2 de abril.

A secretária Nay Barbalho anunciou que a próxima grande mobilização será uma caminhada de conscientização na Praça Batista Campos, no próximo domingo, 6 de abril, a partir das 8h. "A partir de amanhã iniciamos o mês alusivo à causa do autismo e todos estão convidados a participar desta caminhada de conscientização", reforçou.