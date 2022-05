Belém iniciou 4ª dose para novos grupos, incluindo pessoas a partir de 60 anos

A Prefeitura de Belém começou a atender novos grupos com a quarta dose da vacina contra a Covid-19, nesta segunda-feira, 9. Os idosos a partir dos 60 anos já podem buscar o novo reforço, assim como as gestantes e puérperas (mulheres que tiveram filhos recentemente); pessoas imunocomprometidas com 12 anos ou mais; trabalhadores da educação (ensinos básico, médio e superior) com 18 anos ou mais; e agentes das forças armadas e das forças de segurança e salvamento. Também estão foram disponibilizados, a partir desta segunda-feira, os imunizantes contra a influenza e o sarampo (confira os grupos prioritários ao final da matéria).

A 4ª dose da vacina contra a Covid-19 está sendo aplicada em todas as unidades básicas de saúde (UBS) e de Estratégias de Saúde da Família (ESF), das 8h às 17h; nas universidades Unifamaz, Fibra e Unama, das 9h às 17h; e nos shoppings centers Pátio Belém, Boulevard, Bosque Grão-Pará, Parque Shopping e IT Center, das 10h às 17h.

A professora Maria do Carmo Marques, de 63 anos, compareceu ao posto de vacinação de uma faculdade logo no primeiro dia da chamada para receber o imunizante. "Tomar a quarta dose da vacina é uma oportunidade de ouro. Passamos por momentos difíceis nesta pandemia, que estamos conseguindo superar graças à vacina", declarou.

Já o aposentado Francisco Moraes, de 75 anos, foi até à sala de vacinação de um shopping para receber o novo reforço contra a Covid-19 e também a dose contra a influenza. “Este é o momento de agradecer a Deus e aos nossos governantes por essa oportunidade de proteção contra a Covid-19. Peço que as pessoas que já puderem receber a quarta dose ou vacinar contra outras doenças que procurem um posto de vacinação, assim como eu fiz'', faz o apelo Francisco.

A Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) informou que não possui uma meta específica para a aplicação da quarta dose nos grupos incluídos a partir desta segunda-feira, 9, e que o número de vacinas já aplicadas será consolidado ao longo da semana.

“Os grupos incluídos nesta segunda seguirão, de forma permanente, no cronograma da campanha de vacinação contra a Covid-19. Os próximos grupos serão definidos em conjunto pelo Programa Nacional de Imunização, do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde (Sespa)”, informou a pasta municipal.

Outras vacinas

A Sesma também disponibilizou nos postos de vacinação, a partir desta segunda-feira, 09, os imunizantes contra a influenza e o sarampo.

Contra a influenza podem se vacinar os seguintes grupos prioritários: idosos com 60 anos ou mais; trabalhadores de saúde; crianças maiores de 6 meses e menores de 5 anos (aquelas que nunca receberam essa vacina, podem fazer duas doses com o volume indicado para a idade); gestantes e puérperas; professores da rede pública e privada; pessoas com doenças crônicas não transmissíveis; e pessoas com deficiência.

Além de caminhoneiros; trabalhadores do transporte coletivo; trabalhadores portuários; agentes das forças armadas e das forças de segurança e salvamento; funcionários do sistema de privação de liberdade; população privada de liberdade; e adolescentes e jovens em medida socioeducativa.

Todas as crianças maiores de 6 meses e menores de 5 anos também estão aptas a receber a vacina contra o sarampo, assim como os trabalhadores de saúde, podendo tomar uma ou duas doses, dependendo do caso. Trabalhadores de saúde de todas as idades podem completar ou iniciar o esquema de duas doses, a depender da situação vacinal.