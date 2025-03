Belém inicia planejamento estratégico para segurança da COP 30

Com a aproximação da 30ª Conferência das Partes (COP 30) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC), Belém intensifica os preparativos para receber um dos maiores eventos globais sobre o clima. Como parte desse planejamento, o Comando Militar do Norte (CMN) realizou, nesta segunda-feira (24), a primeira “Reunião do Grupo de Trabalho COP 30 – Agências”. Participaram representantes de órgãos públicos e forças de segurança para discutir a logística e a integração das operações durante a conferência.

O encontro teve como principal objetivo coordenar os esforços entre as diversas instituições envolvidas, garantindo uma atuação eficiente e evitando sobreposição de atividades. A assessora da Vice-Governadoria do Pará e membro do Comitê Estadual da COP 30, Brenda Maradei, apresentou um panorama do evento e a atual infraestrutura da cidade para recebê-lo.​

Entre os temas debatidos, destacou-se a importância de um planejamento antecipado para garantir que toda a estrutura de segurança esteja plenamente funcional até novembro. O General Nagy, chefe do Centro de Coordenação de Operações do CMN, reforçou a necessidade de um trabalho conjunto e contínuo. “A colaboração entre agências, órgãos e Forças Singulares será essencial, fortalecendo os laços institucionais e permitindo uma resposta ágil e integrada a qualquer cenário durante a COP-30”, afirmou.