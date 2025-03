Trânsito em Belém tem plano de modernização assinado no valor de R$ 50 milhões

Nesta segunda-feira (24), o Governo do Estado do Pará e a Prefeitura de Belém assinaram um convênio no valor de R$ 50 milhões para modernizar a infraestrutura viária da capital paraense, com foco na sinalização vertical, horizontal e semafórica. A iniciativa busca promover melhorias significativas na mobilidade urbana e na gestão do trânsito, incluindo recursos de acessibilidade. Serão implantados mais de 300 semáforos, em 37 cruzamentos da capital paraense.

A assinatura do convênio contou com a presença do prefeito Igor Normando, do governador Helder Barbalho, da vice-governadora Hana Ghassan, da diretora do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Renata Coelho, e do titular da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel), Luciano de Oliveira. O momento também contou como uma das ações preparatórias para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), programada para novembro deste ano.

"A parceria entre Governo do Estado e Prefeitura de Belém garante um importante investimento em equipamentos de semáforos, em 37 cruzamentos da cidade. Portanto, mais de 300 semáforos estarão sendo colocados nas ruas da capital para garantir que o trânsito esteja com melhor ordenamento, com maior fluidez e, claro, com respeito às regras de trânsito, com modernidade. Com isto, fazendo com que o fluxo do trânsito da capital possa ser melhor", destacou o governador Helder Barbalho.

O trabalho conjunto visa à implantação de sinalização de trânsito horizontal e vertical (Alex Ribeiro / Agência Pará)

De acordo com os gestores, os investimentos proporcionarão a Belém um sistema de gestão de tráfego compatível com os maiores centros urbanos do mundo, e significativa eficiência na fluidez do trânsito e qualidade na mobilidade.

“Estamos trazendo equipamentos modernos, que trarão uma grande transformação para o trânsito de Belém. Nosso parque semafórico estava defasado, o que gerava um número elevado de manutenções. Em janeiro deste ano, por exemplo, tivemos 230 chamados para reparos nos semáforos, o que evidencia a necessidade urgente dessa modernização”, destacou Luciano de Oliveira, secretário da Segbel.

Os novos semáforos contarão com tecnologia de inteligência artificial, permitindo a regulação automática do tempo semafórico conforme o fluxo de veículos. Câmeras instaladas nos semáforos captarão imagens dos cruzamentos mais movimentados, ajustando os tempos semafóricos para reduzir congestionamentos.

“Esse monitoramento será realizado pelo nosso Centro de Controle Operacional (CCO). A partir das imagens captadas e processadas por inteligência artificial, o sistema ajustará automaticamente os tempos dos semáforos, priorizando as vias com maior fluxo e garantindo maior fluidez no trânsito”, explicou Luciano de Oliveira.

A implantação dos novos semáforos será iniciada em breve, já que os equipamentos estão disponíveis na empresa contratada para a execução do serviço. “Estamos finalizando o planejamento dos cruzamentos que receberão os novos semáforos, com prioridade para os de maior fluxo”, informou Luciano de Oliveira.

Tecnologias vão garantir a acessibilidade plena na travessia de vias com segurança (Alex Ribeiro / Agência Pará)

O projeto também prevê acessibilidade

Os novos semáforos contarão com sistemas de acessibilidade, como botoeiras sonoras e inscrições em braille. “As botoeiras permitirão que pedestres, especialmente pessoas com deficiência, solicitem a travessia de forma segura. O dispositivo sonoro indicará o tempo restante para a travessia, aumentando a segurança para todos”, completou o secretário.

"Estaremos atendendo principalmente pessoas com deficiência visual e auditiva. Hoje é um marco para o governo e a inclusão", complementou a diretora-geral do Detran, Renata Coelho.

Sinalização Horizontal e Vertical

O convênio também prevê a revitalização da sinalização horizontal e vertical de Belém, abrangendo a pintura de novas faixas de pedestres, ciclofaixas, a instalação de placas de trânsito e outras melhorias na sinalização viária. Este trabalho será executado pelo Detran-PA, com base no projeto desenvolvido pela Segbel, que identificou as ruas e avenidas que demandam intervenções mais urgentes.

Durante o evento, também foi anunciada a sinalização semafórica vertical e horizontal para vias do município de Benevides, na Região Metropolitana de Belém. "Além dos semáforos, reforçamos a parceria que construímos a cada dia. E a gente não pode estar aqui em Benevides e não anunciar também investimento para o município. Benevides vai ganhar também segurança viária", anunciou a vice-governadora Hana Ghassan.

O governador do Estado e o prefeito de Belém comentaram a importância do convênio para a melhoria da qualidade de vida da população a longo prazo: “Estamos preparando Belém para o futuro, garantindo um trânsito mais seguro, organizado e eficiente. Esse investimento não se limita à COP 30, mas representa um legado para os próximos anos, beneficiando toda a população”, afirmou o governador Helder Barbalho.

O prefeito Igor Normando também ressaltou a relevância da modernização da sinalização para a melhoria da mobilidade urbana e da qualidade de vida dos belenenses. “Belém precisa de um trânsito mais ágil e seguro. Com este convênio, daremos um grande passo na organização da cidade, proporcionando mais segurança para motoristas, ciclistas e pedestres”, concluiu.

O projeto de modernização da segurança viária inclui também:

Modernização da sinalização horizontal e vertical, incluindo faixas de pedestres, ciclofaixas e placas de trânsito;

Modernização semafórica com a instalação de novos equipamentos que otimizam a fluidez do tráfego;

Implementação do Centro de Controle Operacional (CCO), um sistema de monitoramento e gestão do trânsito em tempo real, utilizando inteligência artificial;

Fiscalização eletrônica com a modernização do sistema de controle para coibir infrações em pontos estratégicos da cidade, incluindo locais sem presença física de agentes de trânsito.

Com os equipamentos já disponíveis junto à empresa responsável pela execução do serviço, a implantação da nova sinalização terá início em breve.