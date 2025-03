Secom deve realizar mudanças na marca da COP 30, diz site

A Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom) prepara algumas mudanças na marca da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30) que ocorrerá em novembro, em Belém.

Segundo a coluna de Igor Gadelha, do portal Metrópoles, o evento passará a se chamar "COP 30 Brasil Amazônia", substituindo a denominação atual "COP 30 Amazônia".

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Procurador Geral de Justiça do Pará destaca atuação do MP na COP 30 e desafios da gestão]]

[[(standard.Article) Comitê Estadual da COP-30 trabalha na reta final dentro do prazo, diz Hana Ghassan]]

Além do nome, a Secom fará alterações na logomarca, com mudanças na cor e na fonte utilizada na identidade visual do evento.

A medida visa dar maior destaque ao Brasil na conferência e tornar a marca mais representativa. A nova identidade deve ser divulgada nas redes sociais na próxima semana.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)