Comitê Estadual da COP-30 trabalha na reta final dentro do prazo, diz Hana Ghassan

A COP acontece em novembro de 2025, e os preparativos para o evento entram na reta final. A vice-governadora Hana Ghassan conversou com exclusividade com a reportagem do Grupo Liberal sobre a atuação do comitê estadual, o qual preside, preparação para a COP-30, destacando as prioridades e as principais demandas das frentes de trabalho que coordenam a organização da conferência. Segundo ela, as obras de infraestrutura, a capacitação de mão de obra e a logística de hospedagem e transporte são os pontos centrais do planejamento para garantir o sucesso do evento.

“Nós temos uma grande expectativa que a COP-30 em Belém seja uma conferência que traga avanços efetivos. Estamos trabalhando para garantir toda a parte logística e estrutural para receber os 50 mil participantes e, principalmente, para que a conferência resulte em acordos concretos pelo meio ambiente”, afirmou.

As instâncias

Os trabalhos para a realização da COP-30 em Belém estão sendo conduzidos por três comitês distintos: o comitê estadual, coordenado pela vice-governadora Hana Ghassan; o comitê federal, liderado pelo secretário extraordinário da COP, Walter Correia; e o comitê municipal, sob responsabilidade da prefeitura de Belém. Segundo Hana, as instâncias atuam de forma articulada e integrada, garantindo que cada nível de governo cumpra suas responsabilidades dentro do prazo estabelecido.

As obras de infraestrutura que estão sob comando do governo do estado, segundo a vice-governadora, estão dentro do cronograma e serão entregues antes da conferência. “Essas são obras que deixarão um legado para a população. Ontem visitei o Canal da Cipriano Santos, que está 60% concluído e será finalizado ainda no primeiro semestre. Famílias que antes sofriam com alagamentos não terão mais esse problema”, ressaltou.

Ao ser questionada sobre o que é prioritário no cenário atual, há 8 meses do evento, Ghassan destacou que preparar a população cidade e oferecer estrutura é o principal. "A COP representa investimentos em infraestrutura, qualificação profissional e desenvolvimento econômico. Estamos com o programa Capacita COP-30, que já ofereceu 30 mil vagas e agora entra na fase de seleção de voluntários, que passarão por treinamento para atuar nos locais do evento, transportes e acomodações”, destaca.

Prioridades

Entre as pautas que são prioridade para o comitê do estado, a vice-governadora mencionou a hospedagem, que também é uma das principais preocupações do setor empresarial. Hana garantiu que as soluções estão encaminhadas: “Esse volume de participantes nunca ocorre em um único dia, mas ao longo do evento. Em Baku, por exemplo, o dia de maior público reuniu 28 mil pessoas. Além dos hotéis, teremos plataformas de aluguel de imóveis, alojamentos e cerca de cinco mil vagas em escolas preparadas para hospedagem”.

Outro ponto em destaque é a contratação de cruzeiros para hospedar participantes. Ela explicou que as tratativas que cabiam ao governo do estado já foram encerradas e agora seguem sob responsabilidade do governo federal. “Nas próximas semanas, a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) deve finalizar as contratações, garantindo mais cinco mil leitos”, disse Ghassan.

Com a estrutura da cidade-sede já licitada e o local definido no Parque da Cidade, os próximos desafios do comitê, que ela também considera uma prioridade, incluem o planejamento da mobilidade na capital durante o evento. “A etapa seguinte é garantir o transporte adequado para os participantes”, finalizou.