Belém vai ganhar 10 novos terminais fluviais para melhorar a mobilidade para as ilhas

O projeto "Corredor Fluvial: Terminais Hidroviários e Portos" vai instalar dez terminais hidroviários totalmente novos em Belém para melhorar a mobilidade para as ilhas. O anúncio oficial será na próxima quarta-feira (26), no Palácio Antônio Lemos, bairro da Cidade Velha. Na ocasião, também será lançado o projeto "Valorização socioambiental da bacia do Ariri Bolonha", que deve melhorar o saneamento da capital. Esses dois projetos serão lançados pela Prefeitura de Belém, com a cooperação da LAIF City Life promovida pela Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (Aecid) com financiamento da União Europeia.

A programação de lançamento contará com a presença do prefeito Edmilson Rodrigues; da embaixadora da Espanha, Maria del Mar Fernandez-Palacios; da responsável de programas do Escritório da Cooperação Espanhola para o Cone Sul, Blanca Rodriguez Torrego; da secretária Municipal de Saneamento, Ivanise Gasparim; e da superintendente de Mobilidade Urbana de Belém, Valéria Borges.

Novos terminais fluviais

O projeto "Corredor Fluvial: Terminais Hidroviários e Portos" consiste na implantação de dez terminais hidroviárias e busca melhorar o acesso à região das ilhas e a mobilidade da população ribeirinha, integrando as ilhas ao continente, incentivando o turismo e aproveitando as oportunidades de desenvolvimento socioeconômico. O investimento para esse projeto é de 287 mil euros (R$ 1,6 milhão).

Bacia do Ariri Bolonha

Já o projeto "Valorização socioambiental da bacia do Ariri Bolonha", que busca promover o desenvolvimento socioeconômico e ambiental da região da bacia por meio da construção de novas infraestruturas, como estradas e sistemas de saneamento, para melhorar a acessibilidade e a qualidade de vida da população da região e incentivar o desenvolvimento de atividades econômicas que atraiam investimentos.

Ele prevê também a reabilitação de nascentes d'água e sistemas de áreas verdes em áreas urbanas, conectando e fornecendo acessibilidade às margens de rios e mares, parques lineares e outros espaços públicos, a fim de mitigar a vulnerabilidade das cidades a inundações e outros efeitos das mudanças climáticas, beneficiando diretamente cerca de 470 famílias que vivem em áreas de risco. O investimento previsto para este projeto é de 180 mil euros (R$ 1 milhão).

LAIF City Life

A LAIF City Life é uma iniciativa da Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (Aecid) e da União Europeia (UE), para identificar e formular intervenções de infraestrutura urbana que tornem as cidades latino-americanas mais habitáveis e sustentáveis, por meio da melhoria dos espaços públicos, da infraestrutura urbana e da moradia adequada, além do fortalecimento das capacidades de gestão dos municípios.

*(estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)