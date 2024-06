Marajó recebe atendimentos da agência-barco da Caixa em junho; veja datas

Neste mês de junho, municípios do Arquipélago do Marajó, no Pará, serão atendidos pela Agência-Barco da Caixa Econômica Federal: uma unidade móvel fluvial que chega às regiões marajoaras onde não existem agências físicas da Caixa. Desde segunda-feira (03) até quarta (05), o navio fica em Soure, para receber cidadãos do local e também de Salvaterra e de Cachoeira do Arari. Entre quinta (06) e sexta (07), será a vez dos moradores de Ponta de Pedras acessarem os serviços, das 9h às 15h.

Atendimentos para benefícios sociais do governo federal (PIS, FGTS, CPF etc.) e operações bancárias, como opções de crédito e abertura de conta, são realizados na unidade móvel fluvial — exceto movimentação de dinheiro em espécie. A “Agência-Barco Ilha do Marajó” busca suprir a necessidade de atendimento bancário causada por dificuldades de acesso às regiões marajoaras, dispensando o deslocamento da população até os centros urbanos.

Segundo os organizadores, as viagens da unidade móvel fluvial são realizadas uma vez por mês, passando por diversas cidades amazônicas. Quando a agência-barco não estiver presente, a orientação para os moradores é procurar casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.

O banco também disponibiliza atendimento por meio de canais remotos e digitais: Internet Banking Caixa; WhatsApp Caixa (0800 104 0104); e os aplicativos Caixa Tem, Cartões Caixa, Habitação Caixa, DPVAT, FGTS, dentre outros. Por telefone, a Central de Atendimento Caixa atende nos números 4004 0104 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 104 0104 (demais regiões).

No site www.caixa.gov.br/atendimento, é possível conferir a lista completa de canais de atendimento da Caixa.

Veja o calendário de atendimento da agência-barco da Caixa no Marajó em junho de 2024:

03 a 05 : Soure

: Soure 06 e 07 : Ponta de Pedras

: Ponta de Pedras 10 e 11 : Muaná

: Muaná 12 : Limoeiro do Ajuru

: Limoeiro do Ajuru 13 e 14 : Curralinho

: Curralinho 17 a 19 : Anajás

: Anajás 20 e 21 : Afuá

: Afuá 24 : Bagre

: Bagre 25 e 26 : Oeiras do Pará

: Oeiras do Pará 27 e 28: São Sebastião da Boa Vista