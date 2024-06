Moradores de ilhas de Belém começam a receber atendimento da Unidade Básica de Saúde Fluvial

Cerca de quatro mil moradores de cinco ilhas de Belém começaram a receber os serviços da Unidade Básica de Saúde Fluvial (UBSF) Camilo Viana, que iniciou suas atividades no Programa Saúde da Família nesta segunda-feira (10/06). A primeira viagem de atendimento, acompanhada pelo prefeito Edmilson Rodrigues e pelo secretário municipal de Saúde, Pedro Anaisse, teve como destino a Ilha de Jutuba.

O serviço beneficia cerca de quatro mil moradores de nove comunidades ribeirinhas, localizadas nas Ilhas Grande, Nova, Jutuba, Paquetá e Urubuoca. A unidade fluvial é equipada com recepção, banheiros, salas de procedimentos, consultórios odontológicos e médicos, sala de vacinação, sala de esterilização, laboratório, refeitório, cozinha, lavanderia e alojamento para os profissionais de saúde.

De acordo com a Prefeitura de Belém, os serviços incluem consultas médicas e odontológicas, vacinação, consultas, exames preventivos do câncer do colo do útero (PCCU), testes rápidos para infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), educação em saúde e controle de doenças endêmicas, além da distribuição de medicamentos prescritos.

O investimento compartilhado entre Sesma e MS permitirá que a população das ilhas seja atendida de forma contínua pela UBS fluvial (Amarilis Marisa / Agência Belém)

A UBSF Camilo Viana foi inaugurada em 2022 e desempenhou um papel crucial durante a pandemia de Covid-19, oferecendo exclusivamente suporte emergencial aos ribeirinhos. Devido ao sucesso no acesso às zonas mais distantes dos grandes centros, o projeto foi integrado ao Programa Saúde da Família, passando então a realizar atendimento contínuo nas ilhas de Belém durante três semanas de cada mês.

O investimento mensal no atendimento da UBSF é de R$ 200 mil, divididos igualmente entre o Ministério da Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde. Segundo o titular da Sesma, Pedro Anaisse, o aumento do alcance das equipes de saúde da família, que passaram de 21% para 85% da população de Belém, permitirá que as ilhas sejam atendidas de forma contínua pela unidade fluvial.

"Com o cronograma da UBSF, todas as comunidades ribeirinhas terão acesso a atendimento regular e de qualidade, graças ao investimento compartilhado", explicou Anaisse.

O prefeito Edmilson Rodrigues destacou a abrangência da UBSF, afirmando que a unidade é completa e dispõe de todas as instalações necessárias para um atendimento integral à população das ilhas. "É uma política pública que dá visibilidade e atenção às necessidades de saúde dos moradores das ilhas", concluiu o gestor.