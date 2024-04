Servidores de Belém negociam com a Prefeitura de Belém e encerram movimento de paralisação

Em assembleia do Fórum de Entidades do Município de Belém, nesta quarta-feira (10), servidores municipais da cidade acataram a proposta da Prefeitura Municipal e 3,71% de reposição integral da inflação e o aumento do vale-alimentação de R$ 370 para R$ 400 e e encerraram o movimento de paralisação dos trabalhadores. A Redação Integrada do Grupo Liberal, encaminha pedido de informações ao Sisbel.

A Prefeitura reitera que a proposta de reposição da inflação já havia sido apresentada desde 14 de março, durante reunião da mesa de diálogo permanente com a categoria. A elevação do vale-alimentação, o segundo aumento dessa gestão, que estava congelado desde 2015, é parte do programa de valorização do servidor. O realinhamento salarial entrará em vigor já a partir do dia 1º de abril para todos os servidores.

Servidores da Fundação Papa João XXIII (Funpapa) receberão um índice maior, que varia entre 4,52% a 9,50%, conforme o plano de cargos da categoria. A Prefeitura de Belém ressalta, ainda, que durante o período de paralisação foram mantidos em funcionamento todos os órgãos e serviços públicos, não tendo havido prejuízo na regular oferta das políticas públicas municipais.