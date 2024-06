Prefeitura de Belém abre vagas para contratação na BELÉMPREV; saiba como concorrer

A Prefeitura de Belém realiza um novo Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratar 20 profissionais temporários na BELÉMPREV. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas a partir desta quarta-feira (05/06) até quinta (06/06), pela plataforma da Companhia de Tecnologia da Informação de Belém (Cinbesa).

Os salários oferecidos variam de R$ 1.629,76 a R$ 4.731,52. As oportunidades contemplam vários níveis de escolaridade. Para o nível fundamental, são 3 vagas para o cargo de auxiliar de administração; para o nível médio são 7, para as funções de assistente de administração; técnico em informática; e técnico previdenciário. Já para o nível superior, as chances são para administrador; arquiteto; assistente social; contador; médico, com especialização em perícia médica ou medicina do trabalho; técnico em gestão de informática; e técnico em gestão de arquivo.

As contratações resultantes do PSS terão 12 meses de duração, com possibilidade de prorrogação de contrato por igual período. Conforme Edna D'Araújo, presidenta da BELÉMPREV, a realização do PSS atende à necessidade de preenchimento de cargos vagos e readequação do número de servidores frente às novas demandas de atividades, em especial, nas áreas fins da autarquia previdenciária. “A qualidade de serviço público é a essência de que se reveste a Previdência Municipal. Daí, a urgência na realização do certame de seleção”, explica Edna.