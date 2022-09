Belém e Ananindeua terão campanha de vacinação antirrábica neste sábado (24)

Cães e gatos poderão ser vacinados de forma gratuita em Belém a partir deste sábado (13). A ação de imunização antirrábica promovida pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), em parceria com a Universidade da Amazônia (Unama), vai até o dia 17 de dezembro e visa avançar na cobertura vacinal de animais. Em Ananindeua, a prefeitura promoverá o dia D em mais de 40 pontos.

No primeiro dia de campanha, o objetivo é vacinar cerca de 700 pets na capital. A medida reduz o risco da raiva urbana voltar a ser incidente. Os estudantes do curso de Medicina Veterinária da Unama e profissionais do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), que também fornecerão os insumos necessários para a ação.

Ananindeua

Este sábado também será marcado pelo dia D da Campanha Nacional de Vacinação Antirrábica em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém.

Saiba onde vacinar cães e gatos em Belém

Clínica Veterinária da Unama

Endereço: campus Alcindo Cacela, bloco F

Horário: 8h às 17h

Dias: 24 de setembro, 8 e 22 de outubro, 5 e 19 de novembro e 3 e 17 de dezembro, sempre no mesmo horário e local.

Saiba onde vacinar cães e gatos em Ananindeua

Dia D da vacinação em alusão a Campanha Nacional de Vacinação

Data: 24/09

Horário: 8h às 17h

Locais: UBS Bem Viver; UBS Aurá; UBS Ananindeua Centro; UBS Águas Brancas; UBS Jardim Amazônico; UBS Júlia Seffer; UBS Nova Águas Lindas; UBS Pedreirinha; UBS Guanabara; UBS Celso Leão; UBS Guajará I; UBS Heliolândia Rural; UBS PAAR; UBS Roraima Amapa; UBS Curuçambá Rural; UBS Curuçambá Urbano (barracão Igreja São

Francisco de Assis); UBS Distrito Industrial; UBS José Araujo; UBS Elo l e II; UBS Saré; UBS Lucília Bráulio; UBS Helena Barra; UBS Guajará II; UBS Cristo Redentor/Boa Vista; ESF Mururé; ESF Novo Cristo; UBS Samambaia: Igreja Inácio de Loiola; USF Nova Esperança II e III; USF Nova Vida; UBS Waristindia; UBS Vánia Monteiro; UBS Carlos Guimarãe; UBS Falcoländia; USE Jadérlandia II; USE UNA; USF Nova Zelândia; UMS Coqueiro; USF Coqueiro; USF Ariri; e UBS Atalaia.