Belém

Belém aparece entre capitais com menor taxa de obesidade do país; confira o ranking

Dados do Ministério da Saúde mostram que capital paraense tem 35,12% de adultos com obesidade

Hannah Franco
Belém registra 35,12% de obesidade, abaixo de outras capitais. (Divulgação)

Belém aparece entre as capitais brasileiras com menor índice de obesidade, segundo dados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan), do Ministério da Saúde. De acordo com o levantamento, 35,12% dos adultos atendidos na atenção primária do Sistema Único de Saúde (SUS) na capital paraense têm obesidade.

O percentual coloca Belém na parte inferior do ranking nacional. Quando considerado o recorte de obesidade somada ao sobrepeso, 71,77% da população adulta atendida pelo SUS na capital está acima do peso.

Apesar da posição de Belém, os números nacionais indicam avanço expressivo da obesidade nas últimas duas décadas. Dados da pesquisa Vigitel, inquérito anual conduzido pelo Ministério da Saúde nas capitais brasileiras, mostram que a prevalência da obesidade no Brasil aumentou 118% entre 2006 e 2024. Atualmente, 25,7% dos adultos brasileiros têm obesidade.

Considerando o sobrepeso, quando o índice de massa corporal (IMC) ultrapassa 25 kg/m², o crescimento foi de 46,9% no mesmo período, atingindo 62,6% da população adulta.

Embora a Vigitel ouça apenas moradores das capitais, os dados mais recentes do Sisvan, referentes a 2025 e baseados em atendimentos realizados na atenção primária do SUS, indicam um quadro ainda mais preocupante em nível nacional. Segundo o levantamento, 36,3% dos brasileiros adultos atendidos no ano passado apresentavam obesidade, enquanto 70,9% estavam acima do peso. Os números foram divulgados pelo jornal O Globo.

Recife lidera ranking entre capitais

Entre as capitais, Recife (PE) lidera o ranking, com 47,17% da população adulta com obesidade. Quando somado o sobrepeso, o percentual chega a 77,44%. Em segundo lugar aparece Porto Alegre (RS), com 44,11% de obesidade e 74,9% considerando excesso de peso.

Confira os percentuais registrados nas capitais:

Capital Taxa de obesidade Obesidade + Sobrepeso
Recife 47,17% 77,44%
Porto Alegre 44,11% 74,90%
Natal 44,01% 77,34%
Belo Horizonte 43,69% 74,16%
Aracaju 41,64% 73,96%
Curitiba 41,43% 72,76%
Campo Grande 41,09% 73,57%
Fortaleza 40,80% 75,18%
Cuiabá 40,56% 73,19%
Rio de Janeiro 40,49% 71,98%
Florianópolis 40,35% 71,02%
Maceió 40,10% 73,34%
João Pessoa 39,41% 72,17%
Salvador 39,02% 71,56%
Rio Branco 38,87% 71,65%
Manaus 38,85% 74,04%
Porto Velho 38,60% 72,74%
São Paulo 37,63% 72,17%
Macapá 36,36% 72,83%
Goiânia 35,70% 70,21%
Boa Vista 35,32% 70,98%
Belém 35,12% 71,77%
Vitória 34,06% 66,72%
Teresina 33,42% 69,95%
Brasília 31,69% 66,89%
São Luís 30,35% 68,03%
Palmas 29,31% 64,77%
