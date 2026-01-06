Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Belém é a sétima capital com o metro quadrado mais caro no país, diz estudo

Índice avaliou 56 cidades brasileiras e aponta alta na maioria dos casos, confira o ranking

O Liberal
fonte

Capital paraense tem um dos metros quadrados mais caros (Foto: Tarso Sarraf | O Liberal)

Realizar o sonho da casa própria ficou mais caro em algumas capitais, com um reajuste de em média 6,52% em 2025, sobre o preço do metro quadrado, conforme dados do Índice FipeZAP. O balanço supera o cálculo da inflação estimada em pouco mais de 4%. No ranking das capitais com maiores valores, Belém ocupa a sétima posição, com uma valorização de 11,75%.

Antes da capital paraense, outras cidades também demonstram valorizações do metro até maiores, podendo chegar a 16,25%, como Salvador, na Bahia, que lidera o ranking com o metro quadrado mais caro. Seguida por João Pessoa (PE), com 15,15% e Vitória (ES), com 15,13%. O levantamento acompanha preços de imóveis em 56 cidades brasileiras e demonstra uma alta generalizada no último ano.

Apesar desse cenário, algumas cidades apresentaram uma valorização do metro quadrado um pouco mais lenta, com percentuais abaixo da inflação em alguns casos. Brasília (4,05%), Goiânia (2,55%) e Aracaju (2,23%) são alguns desses exemplos, sendo as três com menores reajustes. Na prática, isso representa uma queda real nos preços dos imóveis nessas localidades.

De maneira ampla, os preços dos imóveis no Brasil encerraram 2025 em alta superior à inflação, registrando a segunda maior variação anual da série histórica do indicador, ficando atrás apenas do avanço de 7,73% observado em 2024. No acumulado do ano passado, a valorização do mercado imobiliário superou em 2,02% o IPCA-15, que é a prévia da inflação oficial do país, calculada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), evidenciando um aumento real nos valores dos imóveis ao longo do período.

VEJA MAIS

image Câmara de SP aprova reajuste do IPTU; mapa mostra onde preço do metro quadrado vai aumentar

image Bairros com melhor infraestrutura em Belém têm metro quadrado entre R$ 8 mil e R$ 10 mil, veja quais
Capital paraense figura na lista com imóveis mais caros no Brasil

image 'Não haverá aumento do IPTU', diz secretário de Finanças da Prefeitura de Belém
Marcos Matos, secretário municipal de Finanças de Belém, entrevista coletiva nesta quinta-feira (18)

Veja as cidades mais caras

Salvador (BA) - 16,25%

João Pessoa (PE) - 15,15%

Vitória (ES) - 15,13%

São Luís (MA) - 13,91%

Fortaleza (CE) - 12,61%

Belo Horizonte (MG) - 12,03%

Belém (PA) - 11,75%

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

Oportunidades de emprego

Em Belém, Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação abre seleção para área administrativa

Inscrições online podem ser feitas até sexta-feira (9)

06.01.26 20h44

Economia

Ebserh abre concurso público para médicos; há vagas para Belém

São 196 especialidades e salários chegam a R$ 19,1 mil

06.01.26 19h12

Cobrança

IPTU 2026 em Belém: veja as regras, prazos e formas de pagamento

Mudanças já estão em vigor em todo o município, conforme divulgado no Diário Oficial

06.01.26 16h43

economia

Balança comercial brasileira tem em 2025 superávit de US$ 68,3 bi, o 3º maior da série

O resultado é o terceiro melhor da série histórica, atrás de 2023 e 2024, anos do Governo Lula.

06.01.26 15h38

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

TRANSIÇÃO

Reforma tributária: o que muda em 2026 e os principais impactos no Pará

Ano de transição do novo sistema de impostos começa com efeitos diretos no comércio e serviços paraenses

31.12.25 7h00

VAREJO

Liquidação de janeiro: lojas em Belém já fazem promoções de até 80% para queimar estoques

Descontos tentam manter movimento após fim de ano e garantir capital de giro aos lojistas

02.01.26 16h26

IPVA 2026

Confira o calendário de vencimento e valores do IPVA 2026 no Pará

Recolhimento do IPVA 2026 será feito por meio do Documento de Arrecadação Estadual (DAE)

17.12.25 10h23

ATENÇÃO, MOTORISTAS

Pagamento antecipado do IPVA 2026 no Pará começa nesta terça-feira (6)

Prazo para quitar o imposto com desconto varia conforme o final da placa; pagamento pode ser à vista ou parcelado

05.01.26 13h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda