Belém é a sétima capital com o metro quadrado mais caro no país, diz estudo

Realizar o sonho da casa própria ficou mais caro em algumas capitais, com um reajuste de em média 6,52% em 2025, sobre o preço do metro quadrado, conforme dados do Índice FipeZAP. O balanço supera o cálculo da inflação estimada em pouco mais de 4%. No ranking das capitais com maiores valores, Belém ocupa a sétima posição, com uma valorização de 11,75%.

Antes da capital paraense, outras cidades também demonstram valorizações do metro até maiores, podendo chegar a 16,25%, como Salvador, na Bahia, que lidera o ranking com o metro quadrado mais caro. Seguida por João Pessoa (PE), com 15,15% e Vitória (ES), com 15,13%. O levantamento acompanha preços de imóveis em 56 cidades brasileiras e demonstra uma alta generalizada no último ano.

Apesar desse cenário, algumas cidades apresentaram uma valorização do metro quadrado um pouco mais lenta, com percentuais abaixo da inflação em alguns casos. Brasília (4,05%), Goiânia (2,55%) e Aracaju (2,23%) são alguns desses exemplos, sendo as três com menores reajustes. Na prática, isso representa uma queda real nos preços dos imóveis nessas localidades.

De maneira ampla, os preços dos imóveis no Brasil encerraram 2025 em alta superior à inflação, registrando a segunda maior variação anual da série histórica do indicador, ficando atrás apenas do avanço de 7,73% observado em 2024. No acumulado do ano passado, a valorização do mercado imobiliário superou em 2,02% o IPCA-15, que é a prévia da inflação oficial do país, calculada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), evidenciando um aumento real nos valores dos imóveis ao longo do período.

VEJA MAIS

Veja as cidades mais caras

Salvador (BA) - 16,25%

João Pessoa (PE) - 15,15%

Vitória (ES) - 15,13%

São Luís (MA) - 13,91%

Fortaleza (CE) - 12,61%

Belo Horizonte (MG) - 12,03%

Belém (PA) - 11,75%