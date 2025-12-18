Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

'Não haverá aumento do IPTU', diz secretário de Finanças da Prefeitura de Belém

Marcos Matos, secretário municipal de Finanças de Belém, entrevista coletiva nesta quinta-feira (18)

Fabyo Cruz
fonte

Marcos Matos é titular da Secretaria Municipal de Finanças (Sefin) (Fabyo Cruz/Especial para O Liberal)

O secretário municipal de Finanças de Belém, Marcos Matos, afirmou nesta quinta-feira (18), durante entrevista coletiva, que a atualização da legislação do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) não prevê aumento de imposto e só produzirá efeitos a partir de 2027. Segundo ele, o projeto enviado à Câmara tem como principal objetivo adequar a lei municipal às exigências da Reforma Tributária e corrigir distorções históricas na cobrança. “Em nenhum momento o Projeto de Lei fala em aumentar tributo. Quando se quer aumentar imposto, se aumenta alíquota, e isso não está no texto. As alíquotas do IPTU de Belém não constam nesse projeto”, destacou.

Marcos Matos explicou que a proposta foi motivada por dois fatores centrais: a Emenda Constitucional nº 132/2023, que trata da Reforma Tributária, e a necessidade de atualizar a Planta Genérica de Valores do município, instrumento que serve de base para o cálculo do IPTU. A emenda constitucional, conhecida pelos novos tributos sobre consumo, também determina que os municípios detalhem em lei os critérios de cálculo do imposto, incluindo a definição do valor venal do imóvel. “O IPTU sempre foi calculado sobre o valor venal. Isso não é novidade. O que fizemos foi deixar isso claro na legislação, como a Constituição agora exige”, afirmou, rebatendo informações falsas que circularam sobre suposta mudança na base de cálculo.

VEJA MAIS

image Câmara de Belém aprova novo IPTU para 2027 por 22 a 11
PSOL, PL e PT votaram contra; emendas aprovadas são de Jorge Vaz (PRD) e Igor Andrade (Rede)

image Mudança no IPTU: Prefeitura de Belém diz quando o reajuste proposto passa a valer
Gestão municipal garante que IPTU de 2026 não será afetado; boletos seguirão legislação atual com critérios técnicos e transparência

image Protesto, confusão, spray de pimenta e mais; saiba o que aconteceu na Câmara Municipal de Belém
Nesta quarta-feira (17/12), manifestantes estiveram no local para protestar contra reajuste de IPTU e outras mudanças

De acordo com o secretário, o problema atual é a defasagem da Planta Genérica de Valores de Belém, cuja última atualização completa ocorreu em 1999. Desde então, os valores dos imóveis vêm sendo corrigidos apenas pela inflação, sem refletir transformações urbanas profundas ocorridas nas últimas décadas. “Há imóveis no centro comercial que se desvalorizaram com o tempo, enquanto outras áreas tiveram valorização intensa. Hoje, um imóvel de alto padrão em condomínio fechado pode pagar a mesma alíquota de IPTU que uma casa simples em uma vila, o que não faz sentido”, exemplificou, citando casos como o Centro de Belém e condomínios de alto padrão em Outeiro.

Segundo Marcos Matos, a atualização da planta não tem como finalidade aumentar a arrecadação de forma indiscriminada, mas tornar a cobrança mais justa. Em alguns casos, inclusive, o valor venal pode diminuir. “Tem casarão abandonado no centro que consta no IPTU como valendo milhões, mas que ninguém compraria por esse valor. A atualização serve para corrigir isso”, disse. Ele ressaltou ainda que, se houver aumento em alguns imóveis, o projeto de lei prevê escalonamento do impacto financeiro, para evitar cobranças abruptas e inadimplência. “Não adianta emitir um carnê alto se o contribuinte não consegue pagar. O objetivo do Fisco não é aumentar imposto, é garantir arrecadação para investir em saúde, educação e serviços públicos”, afirmou.

Isenção do IPTU

Outro ponto destacado pelo secretário foi a ampliação da faixa de isenção do IPTU. Atualmente, imóveis avaliados em até cerca de R$ 75 mil são isentos, o que alcança aproximadamente 40% do cadastro imobiliário da capital. Com uma planta atualizada, a Prefeitura pretende elevar essa faixa para algo em torno de R$ 200 mil, o que pode isentar entre 60% e 70% dos imóveis de Belém. “Hoje estamos tributando muitos imóveis de baixa renda sem necessidade, justamente porque a planta está defasada há 26 anos”, afirmou.

Imóveis não cadastrados

Marcos Matos também informou que Belém possui cerca de 440 mil imóveis cadastrados, mas estima que entre 80 mil e 100 mil ainda estejam fora do cadastro municipal. Caso a nova planta seja elaborada, os valores do metro quadrado serão publicados no Diário Oficial, rua por rua, garantindo transparência. O contribuinte que discordar do valor lançado poderá solicitar revisão junto à Secretaria de Finanças, apresentando provas de erro no cálculo. “A ideia é planejamento tributário, justiça fiscal e distribuição mais adequada da carga: quem pode mais paga mais; quem pode menos, paga pouco ou não paga”, concluiu.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

iptu belém

sefin belém

imóveis

imposto
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

Economia

Lideranças do cooperativismo celebram vitórias em evento festivo na Estação das Docas

Programação premiou cooperativas que se destacam por práticas de gestão e homenageou gestores do segmento

18.12.25 21h56

decisão

STF mantém regra da reforma que reduziu aposentadoria por incapacidade permanente

Em abril de 2024, a Corte máxima reconheceu a repercusssão geral do caso - que a decisão do STF valeria para outros casos semelhantes em todo o país

18.12.25 17h48

levantamentos

Portaria autoriza IBGE a contratar 39 mil temporários para Censo Agro e de população nas ruas

O edital de abertura das inscrições para o processo seletivo simplificado será publicado em até seis meses, "contados a partir da publicação do ato normativo"

18.12.25 16h24

taxa de juros

Lula: 'Espero que Galípolo esteja cheirando o mesmo ar que eu' para queda de juros

Lula disse que, da mesma forma que se sente cheiro de chuva, "está sentido um cheiro que logo, logo, a taxa de juros vai começar a baixar"

18.12.25 15h42

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

imposto

Decreto regulamenta desconto no IPVA para 2026 no Pará

Documento foi publicado em edição extra do Diário Oficial

16.12.25 11h34

BENEFÍCIO TRABALHISTA

Segunda parcela do 13º salário deve ser paga até a próxima sexta-feira

Salário extra injetará R$ 369,4 bilhões na economia, segundo o Dieese

14.12.25 14h17

FIQUE DE OLHO!

Abono salarial PIS/Pasep terá calendário de pagamento fixo em 2026

O PIS é pago pela Caixa Econômica Federal e o Pasep, pelo Banco do Brasil.

16.12.25 18h33

IMPOSTO

Mudança no IPTU: Prefeitura de Belém diz quando o reajuste proposto passa a valer

Gestão municipal garante que IPTU de 2026 não será afetado; boletos seguirão legislação atual com critérios técnicos e transparência

17.12.25 17h36

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda