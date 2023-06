Banho de São João reúne moradores do bairro do Jurunas para homenagear santo

O banho de São João, tradição realizada há 57 anos no bairro do Jurunas, em Belém, reuniu dezenas de devotos na manhã deste sábado (24). A festa, que teve início às 6h, é organizada por moradores da passagem Marcílio Dias e é um momento de união entre fé e alegria.

A homenagem ao santo começou com três irmãs, Maria da Conceição, Maria Valdomiro e Maria Izabel, que eram devotas de São João Batista e se mudaram da cidade de Abaetetuba, nordeste paraense, para Belém.

VEJA MAIS

Bruna Lobato, cabeleireira de 34 anos, é bisneta de uma das fundadoras do evento e afirma sentir grande emoção com o cortejo. “É uma herança da minha bisa que veio do fundo do quintal para a rua. Uma tradição de 57 anos”.

“Sou muito agradecida por fazer parte dessa linda tradição que minha bisavó deixou. É uma emoção sem explicação. Minha família dá a vida pra seguir essa tradição”, comenta Bruna, com emoção.

O banho é feito para todos os moradores da área e conta com uma preparação especial: as ervas usadas são compradas de um comerciante do interior do Pará. O momento reúne muita alegria e devoção.

História

Darlene Brito, uma das atuais organizadoras da festividade, conta que, antigamente, as fundadoras tiravam a água de uma cisterna que havia no fundo do quintal, colocavam uma música de quadrilha e acordavam a vizinhança para tomarem o banho.

"Conforme as pessoas começaram a se agregar à festa, a tradição ganhou proporções maiores. A gente faz a novena no dia 24 de todos os meses. Cada vez é na casa de um amigo ou familiar e dentro do mês de junho, as visitas começam no dia 1º”, relata Darlene.

Entretanto, as novenas oficiais são de nove dias e começam a partir de 16 de junho, junto com o levantamento do mastro em homenagem ao santo. "Toda essa festividade, os 'noitares', é feita entre familiares e vizinhos”.

A festa fica completa também com a distribuição gratuita de alimentos, conforme indicado por Darlene.