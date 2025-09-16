Capa Jornal Amazônia
Belém

Coleta de lixo ganha novos dias e horários em seis bairros de Belém; veja onde

De acordo com a empresa responsável pelo serviço, a mudança busca otimizar o atendimento em áreas com maior volume descartado pela população

O Liberal
fonte

Diversos pontos da cidade terão mudanças na coleta de lixo (Foto: Divulgação)

Em Belém, os bairros da Marambaia, Maracangalha, Val-de-Cans, Souza, Castanheira e Campina – bairro do distrito de Icoaraci - passam a contar com novos dias e horários de coleta, sempre a partir das 18h. A mudança foi anunciada nesta terça-feira (16) pela Ciclus Amazônia, empresa responsável pela limpeza urbana na capital. Para saber os detalhes dos endereços de todos os bairros da cidade, a população pode acessar o Mapa Interativo Operacional disponível no site oficial da empresa: www.ciclusamazonia.com.br.

No caso específico da Marambaia, o bairro passa a contar com duas rotas distintas: uma realizada às segundas, quartas e sextas-feiras e outra às terças, quintas e sábados. De acordo com a empresa, a mudança busca otimizar o atendimento em áreas com maior volume descartado pela população, ajustando os dias, horários e a frequência do serviço em pontos estratégicos da cidade.

Ainda segundo a Ciclus, a atualização dos roteiros possibilita à empresa atuar com mais eficiência, reduzindo o risco de acúmulo de lixo e minimizando os impactos ambientais e sanitários causados pela exposição dos resíduos sólidos urbanos. “Gerenciar os resíduos sólidos em uma cidade tão extensa e dinâmica como Belém exige inteligência e estratégia”, como explica o gerente geral de Operações da Ciclus Amazônia, Teodoro Rodrigues.

“Nosso compromisso é transformar Belém em uma referência em limpeza urbana. Para isso, monitoramos constantemente os bairros com maior demanda e ajustamos nossas rotas para atender melhor à população reduzindo o acúmulo de lixo e minimizando possíveis impactos ambientais”, acrescenta Teodoro.

Confira os novos dias de coleta em cada bairro:

  • Marambaia: Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado;
  • Maracangalha: Terça, quinta e sábado;
  • Val-de-Cans: Terça, quinta e sábado;
  • Souza: Terça, quinta e sábado;
  • Castanheira: Segunda, quarta e sexta-feira;
  • Campina (Distrito de Icoaraci): Terça, quinta e sábado.
