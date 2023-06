São João: devotos "xarás" do santo junino relatam devoção em Icoaraci

Neste sábado, 24, é celebrado o Dia de São João Batista, um dos santos da fé católica de maior destaque da quadra junina, cujo nascimento é uma das comemorações mais populares do Brasil. Para quem também faz aniversário neste dia, a data tem ainda mais motivos para festejar - é o caso dos 'xarás' de São João, João do Carmo e João Renato Fonseca, devotos do santo e moradores de Icoaraci, distrito de Belém.

Os nomes não são mera coincidência. Tanto João do Carmo quanto João Renato foram batizados justamente em homenagem ao santo, por terem nascido no dia 24 de junho, Dia de São João.

João do Carmo, de 56 anos, diz se sentir muito honrado em compartilhar a data natalícia do seu santo de devoção, além de carregar seu prenome, apesar de uma falha no registro de nascimento, feito no município de Acará, nordeste paraense, ter impedido que a homenagem fosse ainda maior.

"Meu pai era muito devoto e todo ano era comemorado São João. Quando eu nasci, ele me deu o nome de João Batista mesmo. Era para eu ter sido registrado assim, mas o cartório tirou o Batista e deixou só o João. Só que até hoje as pessoas me chamam de João Batista e é assim que eu sou conhecido", relata.

D a mesma forma, João Renato, 54, se orgulha de carregar essa homenagem ao santo da devoção familiar. No caso dele, o batismo também foi uma forma de os pais agradecem pela vida do segundo filho homem da família, após a morte de cinco deles, conforme conta:

"Minha mãe teve 13 filhos. Depois do primeiro, que nasceu homem, todos os outros homens morreram, só vingavam as mulheres. Morreram cinco homens e nasceram cinco mulheres. Quando eu nasci, no Dia de São João, eles me deram o nome do santo como uma forma de homenagear e, graças a Deus, eu vinguei. Depois de mim ainda nasceu outro homem, mas não foi nesse período de São João".

Ambos os Joãos são participantes da Paróquia São João Batista e Nossa Senhora das Graças, em Icoaraci - igreja que, ainda neste sábado, será constituída Santuário Arquidiocesano. Tanto João do Carmo quanto João Renato devem iniciar o dia participando da celebração na igreja para, em seguida, comemorarem seus aniversários em casa, com a família.

Da esquerda para a direita: João do Carmo e João Renato (Igor Mota / O Liberal)

"Lá em casa eu sempre faço mingau, reúno a família, a gente faz um jantar e comemora. Eu sou muito festeiro. Para mim, é uma honra ter nascido nesse dia. São João representa muito pra mim e tenho muita fé nele", comenta João do Carmo.

"Eu sou muito grato a São João pela nossa saúde, pela família. Aqui, primeiramente vai ter a atividade na paróquia e, depois, a festa em casa. Um traz o bolo, o outro traz o arroz com galinha, outro traz outra coisa e a gente faz a festa", diz João Renato.

Igreja comemora nascimento e morte de São João

De acordo com o padre Maurício Henrique Almeida dos Santos, pároco da igreja de São João Batista e Nossa Senhora das Graças, São João é o único santo da tradição católica cujo nascimento é celebrado, uma vez que os demais geralmente têm data celebrativa referente ao dia de sua morte.

"São João é o único santo que nós celebramos em duas datas: no dia 24 de junho a natividade, e no dia 29 de agosto o martírio. A importância dele está no fato de ele ter preparado o caminho do Senhor Jesus. Ele batizava no deserto um batismo de purificação e preparação do povo. Ele chegou a batizar o próprio Jesus Cristo, por isso ele é chamado Batista", explica o clérigo.

O padre detalha, ainda, que João Batista se destaca por ter sido primo de Jesus e ter reconhecido o Salvador antes mesmo de nascer: "O Evangelho de Lucas nos conta que a Virgem Maria, grávida de Jesus, foi visitar Santa Isabel, sua prima, que estava grávida de João Batista. O texto conta que, quando Maria chega, a criança no ventre de Isabel pula de alegria. João Batista soube reconhecer o Salvador ainda no ventre de nossa senhora", destaca.

Devido a essa acuidade espiritual e a uma vida de total dedicação ao anúncio das boas-novas do Messias, João Batista é tido pelos fiéis católicos como um santo que ensina sobre humildade, denúncia dos pecados, chamado à conversão e preparação das pessoas para a chegada de Cristo.

"Celebramos São João Batista dada sua importância de precursor do Senhor e o convite para nos voltarmos para o Cristo, para a Santidade, para a Palavra de Deus. João Batista diz 'que Ele cresça e eu diminua', então nós, como igreja, continuamos a viver a missão dele, dialogando com os homens e apresentando a proposta do Evangelho, ajudando-os a entenderem o seu chamado como filho de Deus, fazendo esse apelo de promoção do Reino de Deus".

Padre Maurício também expressa a satisfação da paróquia ser constituída Santuário neste sábado, dada a sua relevância para a população e a história de Icoaraci:

"Aqui era chamado Vila Pinheiro de São João Batista e depois tornou-se Icoaraci - que significa 'de frente para o Sol'. João Batista é o padroeiro desse distrito. A instalação do Santuário é um reconhecimento ao trabalho de evangelização, pastoreio, acompanhamento catequético e caritativo realizado pela paróquia há 88 anos. Como santuário, é um lugar de peregrinação em que os fiéis podem rezar, cultivar a fé, receber os sacramentos etc.", diz o padre.