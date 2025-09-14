Flanelinha é preso suspeito de coagir e cobrar vaga em rua de Belém

A Guarda Municipal de Belém (GMB) realizou a prisão de um flanelinha suspeito de coação e cobrança irregular de valores para estacionar veículos no bairro da Campina, em Belém (PA), na manhã deste domingo (13), após denúncia recebida pela central da Guarda Municipal de Belém. A ocorrência foi registrada por meio do novo protocolo de atendimento via 153, canal em que vítimas de extorsão, constrangimento e cobranças abusivas de flanelinhas podem denunciar e solicitar apoio imediato das equipes de Ordem Pública da Prefeitura de Belém.

De acordo com as vítimas, o suspeito estaria se passando por reparador de veículos e exigindo pagamentos entre R$ 30 e R$ 40 antecipadamente para permitir que motoristas estacionassem na avenida Assis de Vasconcelos, nas proximidades da Praça da República.

No local, o homem foi identificado e detido. Durante a abordagem, ele reagiu de forma agressiva e desacatou a equipe de agentes da GMB. Após a detenção, o suspeito foi conduzido à Seccional de São Brás, onde permanece sob custódia e à disposição da Justiça, que dará prosseguimento às medidas legais cabíveis.

A atuação conjunta da Guarda Municipal com a Polícia Civil assegura que casos como este tenham desdobramentos rápidos e dentro da lei, coibindo práticas que colocam em risco a tranquilidade e o direito de ir e vir da população.

A Prefeitura de Belém reforça que a população deve denunciar, de forma rápida e segura, casos de cobranças ilegais em espaços públicos. As ocorrências podem ser registradas por meio do telefone 153, garantindo resposta imediata das equipes da Guarda Municipal.