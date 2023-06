Dia de São João Batista: divindade é festejada como o Orixá Xangô nos terreiros

“Meu Pai, São João Batista, é Xangô. Ele é dono do meu destino até o fim. Se um dia me faltar a fé no meu Senhor, derrube essas pedreiras sobre mim”.

A letra da cantiga entoada em religiões de matriz africana explica a devoção dos adeptos da umbanda e do candomblé a São João Batista, santo celebrado neste sábado (24), na tradição católica. No sincretismo religioso, o popular santo do período junino representa Xangô, um dos principais orixás africanos.

De acordo com a tradição afrorreligiosa, Xangô é um poderoso guerreiro, considerado Senhor da justiça e do elemento fogo, habitante das pedreiras, que carrega sempre um machado e tem como saudação “Kaô, Kabecilê”. Dependendo da tradição de umbanda ou candomblé, o Orixá é sincretizado com São João Batista, São Jerônimo ou São Pedro.

De acordo com a Mãe Suely de Iansã, ialorixá do Terreiro Recanto dos Orixás e Mãe Mariana, localizado em Outeiro, distrito de Belém, e filha de Xangô, o Orixá é invocado em processos de causas judiciais, financeiras, doenças e questões que o ser humano não consegue resolver: “É só pedir a Xangô”, diz ela.

A sacerdotisa explica a relação entre São João Batista e Xangô, através do sincretismo religioso - processo sofrido por africanos escravizados no Brasil Colônia que, ao não poder professar sua fé, relacionavam suas entidades com santos católicos. “São João é um santo muito importante. Na sua época, ele foi o último profeta, justo, correto, sempre a pregar honestidade. Xangô é da mesma forma”, explica.

Nos terreiros, hoje é dia de “toques de tambor” a Xangô, com oferecimento de oferendas e preces em agradecimento às causas alcançadas. “É dia de festa em homenagem a Xangô no nosso terreiro. A partir das 10h deste sábado (24), estaremos cantando nossos cânticos, rezando nossas preces, pedindo força, justiça, sabedoria, paz e união a Xangô. Kaô, Kabecilê”, finaliza.

Serviço

Tambor para Xangô

Local: Terreiro Recanto dos Orixas e Mãe Mariana, Travessa Evandro Bona, nº 3380 - Itaiteua (Outeiro)

Data: sábado (24)

Hora: a partir de 10h