Seduc e MEC entregam Redes de Inovação para Educação Híbrida no Pará

Com foco em impulsionar a qualidade do ensino e beneficiar diretamente estudantes da rede pública, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), em parceria com o Ministério da Educação (MEC), entregou, nesta quinta-feira (11), a Rede de Inovação para Educação Híbrida (RIEH) no Pará. Ao todo, foram entregues quatro unidades do RIEH, em Belém, Marabá, Santarém e Breves, na ilha do Marajó, que passam a integrar a rede estadual de ensino, fortalecendo o projeto de educação híbrida e inovadora no Pará.

Na capital, a cerimônia ocorreu no Centro de Formação dos Profissionais da Atenção Básica do Estado do Pará (Cefor), localizado no Instituto de Educação do Estado do Pará (IEEP), com a presença do ministro da Educação, Camilo Santana, e do secretário de Estado de Educação, Ricardo Sefer.

Durante o ato solene de entrega, estudantes e professores das unidades participaram, simultaneamente, apresentando projetos e interagindo com o ministro e o secretário de Educação. Para o ministro da Educação, Camilo Santana, a iniciativa é estratégica para o País.

“Este tipo de unidade é essencial para potencializar o ensino no Brasil. É uma ação que complementa a formação dos alunos, não só no Estado do Pará, mas em todo o País”, frisou.

O secretário de Estado de Educação, Ricardo Sefer, destacou a relevância da rede para toda a comunidade escolar paraense. “Falo aqui em nome do governador Helder Barbalho e, principalmente, em nome do nosso exército de servidores da educação no Pará. São 40 mil profissionais e mais de 540 mil estudantes. Agradeço ao ministro Camilo Santana pela sensibilidade do governo federal em olhar para as peculiaridades da Amazônia. Essa iniciativa é encantadora, promissora e já está mobilizando nossas equipes com energia e dedicação para desenvolver formações e ações baseadas em tecnologia. É um olhar humano e cuidadoso para a educação no nosso Estado”, observou.

Os Núcleos de Inovação contam com estúdios equipados com câmeras robóticas, kits de iluminação, ilhas de edição e diversas tecnologias. Além disso, a rede disponibiliza um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) integrado a um Repositório Digital de Recursos Educacionais, ampliando as possibilidades pedagógicas e o compartilhamento de conteúdos entre escolas e estados.

A RIEH é uma parceria do MEC com o Núcleo de Excelência em Tecnologias Sociais da Universidade Federal de Alagoas (NEES/UFAL) e já está presente em 24 unidades federativas. O objetivo é implementar um modelo de educação híbrida no Brasil, com investimentos federais de mais de R$ 47 milhões.

O Pará aderiu à RIEH em dezembro de 2022 e hoje conta com quatro núcleos na Região Metropolitana de Belém, e nos municípios de Santarém, Marabá e Breves, que vão contribuir para atender, gradualmente, cerca de 300 mil estudantes, fortalecer redes colaborativas de aprendizagem e apoiar a recomposição das aprendizagens e o desenvolvimento das competências da BNCC e dos itinerários formativos.