Banco Interamericano de Desenvolvimento confere avanço de obras em Belém

Em visita a Belém na tarde desta sexta-feira, 26, uma comitiva do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), acompanhou o andamento das obras do Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova (Promaben), executado pela Prefeitura de Belém com o financiamento do BID. O objetivo foi verificar o andamento dos empreendimentos financiados pelo banco e se estão de acordo com os prazos e regras estabelecidos pela instituição para que o investimento financeiro seja liberado.

A comitiva contou com a presença de ministros de Finanças de países da Amèrica Latina, que visitaram o Canal de Descarga da avenida Bernardo Sayão, no Jurunas, e as obras de construção do Conjunto Habitacional, que vai abrigar as famílias remanejadas devido às obras do Promaben, ambos financiados pela instituição financeira. Com informações da Agência Belém.

Técnicos e gestores do Promaben, e o vice-prefeito de Belém, Edilson Moura, apresentaram à comitiva o andamento das obras do programa que impacta a população dos bairros localizados na região da Bacia da Estrada Nova.

“Estamos acompanhando muito próximo o processo de trabalho e estamos vendo que está sendo encaminhado de forma adequada, conforme o cronograma. Estamos mais próximos, ainda, para cuidar também da qualidade do serviço, para que esteja dentro do padrão que exigimos, adequado para as pessoas que serão beneiciadas”, explicou a vice-presidente de Setores e Conhecimentos do BID, Ana María Ibáñez.

O vice-prefeito de Belém informou que as obras estão bem avançadas e o BID pode constatar isso durante a visita. “Em 2021, as obras estavam paradas e os recursos quase perdidos. Então, houve uma recuperação dos recursos e garantida uma contrapartida pelo município”, explicou Moura.