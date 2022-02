Ilha do Combu recebe consulta pública sobre o Plano Ambiental do SES da Bacia da Estrada Nova

Nesta quinta-feira (17), a Prefeitura de Belém, por meio do Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova (Promaben), estará realizando uma nova consulta pública sobre o Plano Ambiental do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) da bacia da Estrada Nova. A consulta será no Boteco da Ilha, localizado na Ilha do Combu, das 15h às 17h. Há também a consulta online, que ocorre desde o dia primeiro de fevereiro e encerra no próximo dia 20. Informações sobre o projeto e envio de perguntas devem ser feitas pelo site.

O método misto - presencial e online -, foi adotado por causa da pandemia de covid-19. Na próxima sexta-feira (18), haverá uma live, direto do Promaben, com transmissão pelo YouTube da Prefeitura, podendo ser acompanhada pelo site do Promaben.

A primeira consulta pública do SES bacia da Estrada Nova foi realizada de 04/10 a 22/10/2021 com transmissões pela internet e reunião presencial na Ilha do Combu, no dia 14/10/2021, e transmissão ao vivo no dia 15/10/2021, direto do Promaben.

O Ses da Bacia da Estrada Nova vai atender 84 mil moradores, Veja os locais atendidos:

Jurunas

Batista Campos

Cidade Velha

Condor

Sub-bacia 1

Orla de Belém

Área do Miolo do Jurunas

Conjunto Habitacional e Centro Comercial na travessa Quintino Bocaiúva

Com uma vazão média de 143,26 litros por segundo, o SES da Bacia da Estrada Nova terá uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE); estações elevatórias de esgoto; e redes de esgoto com ligação direta com as casas feitas pela Prefeitura.

Todo o esgotos das áreas atendidas será tratado antes de ser lançado no rio Guamá por meio de um emissário (tubulação) subaquático com um quilômetro de extensão. O Projeto tem financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento com contrapartida da Prefeitura de Belém, e tem prazo de início ainda para o primeiro semestre deste ano e término para o segundo semestre de 2023.

(Bruna Ribeiro, estagiária, sob supervisão de Jorge Ferreira, coordenador do Núcleo de Atualidades)