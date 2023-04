Saneamento e educação: Prefeitura promove ações educativas em bairros de Belém

As ações do Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova (Promaben) vão além das obras de saneamento e urbanização. A iniciativa da Prefeitura de Belém realiza atividades que beneficiarão 300 mil moradores dos bairros de São Brás, Cremação, Condor, Guamá, Jurunas e Cidade Velha, localizados nas bacias hidrográficas da Estrada Nova e do Una. A educação social é uma delas. Muitas comunidades já receberam uma gama de oficinas, que incluem o reaproveitamento e produção de alimentos, ações de reciclagem e capacitação tecnológica.

O coordenador-geral do Promaben, Rodrigo Rodrigues, explica que as obras e serviços do Programa visam a participação da comunidade, integrando eixos como infraestrutura e educação.

“O Promaben potencializa o ideal de que grandes obras de infraestrutura sem a participação social não têm efeito positivo sobre a vida na cidade. Todos os serviços do Programa visam a educação ambiental da comunidade e a capacitação desse público para que a fiscalização seja exercida diretamente pelas comunidades beneficiadas”, destaca.

Para o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, o programa tem grande importância para a cidade, não só na questão ambiental, mas, também na saúde, no saneamento, turismo e no bem-estar da população. “Essas obras e serviços são solucionar um problema que existem há anos nessa região”, afirma Edmilson Rodrigues.

O Promaben é uma iniciativa da Prefeitura de Belém, em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Os componentes do Programa propõem como principal medida a criação e implementação de mecanismos que garantam a participação social do Governo Municipal, população beneficiada e sociedade em geral.

Moradores do Jurunas participam de oficina de Reaproveitamento de Óleo de Cozinha. Atividade alerta para o descarte correto do produto. (Divulgação/ Ascom Promaben)

Oficina do Futuro

O projeto Oficina do Futuro é uma ação do programa Belém Inteligente, Metrópole Amazônica da Inovação, lançado em junho do ano passado pelo prefeito Edmilson Rodrigues. É uma ação da Prefeitura de Belém, por meio das Secretarias de Coordenação Geral de Planejamento e Gestão (Segep) e Municipal de Educação (Semec), Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova (Promaben), via ao programa Belém Inteligente, tendo como parceria o Instituto Federal do Pará (IFPA), a Universidade da Amazônia (Unama) e o Programa de Pós Graduação Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Pará (UFPA).

A estudante de 14 anos e aluna do projeto, Viviane Batista, relata que a experiência está sendo nova em sua vida e também muito positiva. “Eu gosto muito de tecnologia e sempre quis fazer curso nessa área, acredito que futuramente essa experiência irá contribuir para a minha vida profissional”, analisa.

Eliane Cristina, mãe do jovem Wesley Nazareno, explica os avanços do filho após iniciar os estudos no projeto (Carmem Helena/ O Liberal)

Para Eliane Cristina, mãe do aluno Wesley Nazareno, também inscrito na Oficina, a experiência tem sido muito positiva para os estudos do jovem. “Eu notei muita diferença na vida estudantil dele após o curso. Ele está gostando muito, sempre levanta cedo para ir às aulas e está mais atento nos estudos”, destaca.