Bairro do Umarizal é considerado a área mais nobre de Belém, afirma pesquisa

O perfil "Brasil em mapas" divulgou, na noite desta segunda-feira (14), as áreas mais nobres das capitais brasileiras pelo preço mais alto do m². No Pará, o bairro considerado mais valorizado é o do Umarizal, localizado próximo a pontos turísticos famosos, como a Estação das Docas.

O valor médio do metro quadrado no Brasil em agosto estava em R$ 9.280,00. O bairro que se destacou no Pará tem um valor médio avaliado em R$ 9 mil. Em Manaus, desponta o bairro Ponta Negra, em cerca de R$ 8 mil. Já no Rio de Janeiro observa-se um valor de R$ 23.652 no bairro Leblon, enquanto que, em São Paulo, a região de Itaim Bibi circula em aproximadamente R$ 17.731.

Em Curitiba, Batel é listada como a área mais valorizada e nobre do sul do país, com R$ 14.891/m². Em Brasília, o Lago Sul, é classificado como o mais nobre da capital federal.