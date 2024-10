Cliente é vítima de ‘saidinha bancária’ no bairro Umarizal em Belém

Um cliente do Banco do Brasil foi assaltado na manhã desta sexta-feira (11) ao sair de uma agência localizada na avenida Visconde de Souza Franco, no bairro do Umarizal, em Belém. O crime ocorreu no estacionamento da agência, quando dois homens abordaram a vítima, que se preparava para entrar em seu carro.

A ação foi parcialmente registrada em vídeo por uma pessoa que estava próxima ao local. Na gravação vê-se os assaltantes, que já estavam dentro do estacionamento, revistando o cliente e levando seus pertences pessoais. Após o assalto, os suspeitos deixaram o estacionamento a pé e, em seguida, fugiram em uma motocicleta de cor azul em direção desconhecida.

A modalidade de crime conhecida como ‘saidinha bancária’ ocorre quando clientes são roubados logo após realizarem saques ou transações financeiras em agências bancárias.

As imagens feitas pela testemunha estão circulando nas redes sociais e têm gerado críticas sobre a segurança da agência, localizada em um dos bairros de maior renda da capital paraense.

Em resposta ao ocorrido, a Polícia Civil informou, por meio de nota enviada à reportagem de O Liberal, que um inquérito policial foi instaurado para apurar o caso. "Equipes da Seccional do Comércio estão atuando para identificar e localizar os responsáveis pelo crime", informou o órgão.

A Polícia Civil informou ainda que, até o momento, ninguém foi preso ou identificado. Os bens roubados também não foram recuperados. A investigação segue em andamento.

A reportagem de O Liberal entrou em contato com o Banco do Brasil no Pará, para pedir mais esclarecimentos sobre o caso, e aguarda retorno.