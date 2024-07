Bairro de Águas Lindas, em Belém, ganha praça Sérgio Costa revitalizada

Moradores do conjunto Verdejantes IV, no bairro de Águas Lindas, em Belém, recebem a praça Sérgio Costa revitalizada nesta quinta-feira (18), às 18h. Com investimento de R$ 724 mil, beneficiando de forma direta 4,5 mil moradores, as obras iniciaram em 26 de abril deste ano e os serviços realizados pela Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) incluíram a recuperação do calçamento, com rampas de acesso e piso tátil, pintura geral, bancos e lixeiras, iluminação com LED e revitalização do centro comunitário.

Praça Sérgio Costa revitalizada Foto: Divulgação Seurb Foto: Divulgação Seurb Foto: Divulgação Seurb

“A praça ficou novinha em folha, com uma quadra poliesportiva coberta, piso tátil direcional, área de convivência, academia ao ar livre, playground para as crianças, tudo feito com muito carinho para a nossa população", declara o secretário municipal de Urbanismo, Lélio Costa, que vistoriou a praça na manhã da última quinta-feira, 11.

Moradora mudança na praça

A autônoma Leidiane Sales, que mora no conjunto há quase 30 anos, conta a satisfação que sente pela revitalização da praça. “A revitalização da praça foi um grande sonho pra gente, porque nós, moradores, sonhávamos com esse projeto há muitos anos”.

A moradora pede, ainda, o apoio da comunidade para a conservação e preservação do lugar. “Quero muito que esse espaço seja preservado pelas pessoas que frequentam e o visitam, porque foi um sonho realizado. Se elas se conscientizarem, vamos conseguir manter o ambiente bonito, com maior cuidado e amor”.

Praças revitalizadas

Desde março de 2024, a Prefeitura de Belém, por meio da Seurb, já entregou 12 praças no centro e na periferia. Em geral, as obras foram de reforma, revitalização e adequação: praça do Jaú, na Sacramenta; Lauremar Rosário, na Pedreira; Sônia Maria Frazão, na Marambaia; dos Castanheiras, no Curió-Utinga; Waldemar Henrique, no Reduto; Batista Campos, no bairro Batista Campos; Dom Mário de Miranda Villas Boas (praça do Marex), em Val-de-Cans; da Marinha, a praça “Fantasma”, na Marambaia; Paulo Maria Evangelista dos Santos, a praça do conjunto Pedro Álvares Cabral, na Marambaia; Dom Alberto Ramos, na Marambaia; da praia do Bispo, em Mosqueiro; e Cipriano Santos, conhecida como praça da Matriz, em Mosqueiro.

As praças a serem entregues ainda em 2024 pelo Governo Municipal são: Eneida de Moraes, no Umarizal; Paraíso dos Pássaros, na entrada do conjunto Paraíso dos Pássaros, no Maracangalha; Eduardo Angelim, na Sacramenta; Júlio César, na Pedreira; das Crianças, na Pedreira; Gerson Peres, na Pedreira; Brasil, no Umarizal; Amazonas, no Jurunas; do conjunto Bosque Araguaia, no Tapanã; do Satélite, no Satélite; Dalcídio Jurandir, na Cremação; Tancredo Neves, na Marambaia; da Sereia, na Campina; da Jarina, no Marco; e da Cultura, neste mesmo bairro.

Além disso, revitaliza um espaço importante para a arte, história, memória e cultura da cidade: o Memorial dos Povos, em Nazaré, e faz a manutenção e os reparos do Complexo Turístico Ver-o-Rio, no Umarizal.