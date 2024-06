Após reforma, praça Batista Campos será entregue neste sábado, em Belém; saiba o que mudou

Depois de passar por obras de manutenção, a praça Batista Campos, em Belém, será entregue, neste sábado (29) com recuperação das calçadas de pedra de lioz, pintura dos coretos, reforma do quiosque da Guarda Municipal, recuperação dos brinquedos e da academia. Além disso, o espaço também passou por serviços de revitalização do castelinho, implantação de iluminação com LED e revitalização dos lagos. A reestruturação do local começou ainda em fevereiro deste ano.

A entrega do patrimônio histórico será às 19h do sábado e contará com a presença do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, e do secretário de Urbanismo, Lélio Costa. Durante a programação, haverá brinquedos e pipoca para as crianças. Além de atração cultural para o público em geral.

Localizada no bairro de mesmo nome, o local é um dos principais cartões-postais da capital paraense e um dos espaços públicos de lazer mais frequentados pela população. A praça Batista Campos está localizada no polígono compreendido entre a rua dos Tamoios, avenida Serzedelo Corrêa, rua dos Mundurucus e travessa Padre Eutíquio, em Batista Campos, e foi tombada em 1983.

Memória histórica

Para a obra, foram recebidos recursos aplicados pela Prefeitura de Belém que somaram mais de R$ 5 milhões nas obras de reforma de todo o espaço e dos equipamentos urbanos. Inaugurado ainda no século XIX, o espaço é tombado pelo Departamento de Patrimônio Histórico Artístico e Cultural do Pará.