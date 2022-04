Autismo: Defensoria Pública realiza ação com emissão de documentos neste domingo, 3

​A Defensoria Pública do Estado do Pará (DPE-PA) realizará, a partir das 8h deste domingo (3), na Praça da República, ação de cidadania com emissão de documentos, material informativo e orientação jurídica para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A programação é alusiva ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado neste sábado (2).

Para a emissão de documentos, é necessário entrar em contato e fazer um cadastro através do número (91) 9 9342-2925 (WhatsApp), solicitando agendamento para domingo. É preciso também enviar uma cópia da certidão de nascimento.

Para o defensor público Cássio Bitar, um dos responsáveis pelo evento, o objetivo da ação é provocar o diálogo com a sociedade sobre autismo e seus desafios, dentre eles a falta de informação, o preconceito e a necessidade de inclusão.

“Entender melhor o autismo é fundamental para que o preconceito de algumas pessoas diminua e o transtorno passe a ser encarado de modo mais sensível e correto, por isso ações como estas da Defensoria são fundamentais”, afirma o defensor público.

Serviço:

Programação alusiva ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo

Data: domingo (03/04)

Horário: 8h

Local: Praça da República

Agendamento: (91) 9 9342-2925 (WhatsApp)