Aumento da passagem: 185 multas já foram aplicadas a empresas de ônibus em Belém

Em menos de uma semana, 185 multas foram aplicadas a 16 empresas de transporte de passageiros em Belém. Na segunda-feira (28), a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) e a Guarda Municipal de Belém (GMB) iniciaram uma fiscalização que deve ir até este sábado (2 de abril). O objetivo é assegurar a oferta de ônibus à população.

Após o reajuste do valor da passagem, definido pelo prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel) publicou um vídeo em redes de TV para informar que a nova tarifa, de R$ 4, era insuficiente para a devida operação do sistema de transporte público. A fiscalização iniciou para garantir a oferta correta de ônibus, prevista em ordens de serviço.

Das 16 empresas autuadas, 11 são municipais e 5 metropolitanas. A Semob afirma que as companhias restringiram a oferta de transporte, em desacordo com o Regulamento de Transporte Coletivo por Ônibus. A fiscalização ocorre em oito pontos de corredores de tráfego, incluindo Mosqueiro, nos horários de pico ao longo do dia, com um efetivo de 50 agentes em cada turno.

O valor e tarifa pedido pelo Setransbel foi de R$ 5,12. Na assembleia do Conselho Municipal de Transportes de Belém, o valor aprovado foi de R$ 5,01 (que seria arredondado para R$ 5). O valor final, decidido pelo prefeito, é cerca de 30% menor do que o apontado como necessário pelos empresários do setor para a operação do sistema. A nova tarifa entrou em vigor no último dia 28.

A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com o Setransbel e aguarda um posicionamento.