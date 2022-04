Outeiro tem serviços de emissão de meia-passagem e cartão especial, nesta sexta (1º)

Moradores da ilha de Outeiro, distrito de Belém, têm a oportunidade de conseguir, das 9h às 13h, desta sexta-feira (1º), uma série de serviços referentes ao transporte público municipal, como a emissão de meia-passagem, 1ª e 2ª vias; Cartão Especial, 1ª e 2ª vias, e ainda 1ª e 2ª vias do Cartão Sênior e da credencial de vaga para estacionamento. Mas, atenção, os serviços precisam de agendamentos prévios.

Nesta sexta-feira (1º), os serviços e orientações para obter os documentos estarão concentrados, das 9h às 13h, na Escola Estadual Colônia do Fidelis.

A ação da Prefeitura de Belém, por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), estreia o projeto "Coau Itinerante", em Outeiro.

Na prática, a Coordenadoria de Atendimento ao Usuário (Coau), da Diretoria de Transportes da Semob, oferece a emissão de meia-passagem, 1ª e 2ª vias, ambos atendimentos com agendamento prévio, Cartão Especial, 1ª e 2ª vias, com agendamento para perícia, no caso de 1ª via, e ainda 1ª e 2ª vias do Cartão Sênior e da credencial de vaga para estacionamento.

Após a ação do 'Coau Itinerante, nesta sexta-feira (1º), a Semob comunica nova ação no dia 9, na Escola Bosque, também em Outeiro. No dia do aniversário da ilha, em 14 de abril, a ação da Semob ocorrerá na Área do Pistão.

No dia 21, a Coau Itinerante vai para a Escola Municipal Pedro Demo, quando será feita a entrega dos cartões e credenciais solicitados nas ações. Todas as atividades ocorrem sempre das 9h às 13h.

A Semob informa que a ''Coau Itinerante'' tem o apoio do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Belém (Setransbel) e da Agência Distrital de Outeiro (Arout).

SERVIÇO

Documentos necessários – Para a emissão da 1ª via da meia-passagem, o estudante tem que agendar o atendimento pelo site do Passe Fácil.

O estudante também deve apresentar original e cópia do RG e a declaração da escola em que é matriculado, com validade de até 30 dias. Crianças ou adolescente sem o documento de identidade, podem apresentar a certidão de nascimento, e mais o comprovante de residência e uma foto 3×4.

Para a 2ª via do Passe Especial, são necessários original e cópia do RG, do comprovante de residência, Boletim de Ocorrência ou o cartão danificado e uma foto 3×4.

Para a 1ª e 2ª vias do Passe Sênior, é necessário apresentar original e cópia do RG, comprovante de residência e uma foto 3×4. Para a 2ª via também é necessário acrescentar o Boletim de Ocorrência ou o cartão danificado.

Quem for buscar atendimento para a emissão de credencial de estacionamento (1ª e 2ª vias) deve apresentar original e cópia do RG ou CNH, comprovante de residência e CRLV do veículo. Para a 2ª via, acrescentar o Boletim de Ocorrência Policial ou a credencial danificada.