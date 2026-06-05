Atropelamento na av. Augusto Montenegro: familiares e amigos e realizam ato em memória das vítimas

Familiares, amigos e integrantes de uma torcida organizada realizam, na manhã desta sexta-feira (5), um ato público em homenagem às vítimas de um grave atropelamento ocorrido na madrugada do último dia 29 de maio, na avenida Augusto Montenegro, em Belém. A mobilização foi organizada próximo ao ponto onde aconteceu a tragédia, em frente ao conjunto Sevilha.

A manifestação presta homenagem a Jhonata Mateus Maciel Chaves, Davi Souza Conceição, Elder Martins Santos, conhecido como “DOA”, e Luan Garcia Batista, conhecido como “Chapa”, que não resistiram aos ferimentos e morreram em decorrência do atropelamento. Outras três pessoas ficaram feridas: Elielton Batista da Silva, Rian Silva Cunha, motociclista de aplicativo, e Renata Alexandra Fitel Lima, passageira.

O ato tem como objetivo pedir justiça, cobrar respostas das autoridades e manter viva a memória das vítimas.

O que aconteceu com o condutor?

A Justiça do Pará concedeu liberdade provisória ao motorista Pablo Henrique Farias da Silva, preso em flagrante após um atropelamento que resultou na morte dos 4 torcedores e deixou as outras quatro vítimas feridas na avenida Augusto Montenegro, em Belém. A decisão foi proferida no domingo (31/5) pelo Tribunal de Justiça do Pará (TJPA). Até a manhã da segunda-feira (1/6), o condutor ainda estava preso. A reportagem segue apurando para atualizar a situação do condutor.