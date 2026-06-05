Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Atropelamento na av. Augusto Montenegro: familiares e amigos e realizam ato em memória das vítimas

O ato tem como objetivo pedir justiça, cobrar respostas das autoridades e manter viva a memória das vítimas

O Liberal
fonte

Ato na av. Augusto Montenegro (Foto: O Liberal)

Familiares, amigos e integrantes de uma torcida organizada realizam, na manhã desta sexta-feira (5), um ato público em homenagem às vítimas de um grave atropelamento ocorrido na madrugada do último dia 29 de maio, na avenida Augusto Montenegro, em Belém. A mobilização foi organizada próximo ao ponto onde aconteceu a tragédia, em frente ao conjunto Sevilha.

A manifestação presta homenagem a Jhonata Mateus Maciel Chaves, Davi Souza Conceição, Elder Martins Santos, conhecido como “DOA”, e Luan Garcia Batista, conhecido como “Chapa”, que não resistiram aos ferimentos e morreram em decorrência do atropelamento. Outras três pessoas ficaram feridas: Elielton Batista da Silva, Rian Silva Cunha, motociclista de aplicativo, e Renata Alexandra Fitel Lima, passageira.

O ato tem como objetivo pedir justiça, cobrar respostas das autoridades e manter viva a memória das vítimas.

O que aconteceu com o condutor?

A Justiça do Pará concedeu liberdade provisória ao motorista Pablo Henrique Farias da Silva, preso em flagrante após um atropelamento que resultou na morte dos 4 torcedores e deixou as outras quatro vítimas feridas na avenida Augusto Montenegro, em Belém. A decisão foi proferida no domingo (31/5) pelo Tribunal de Justiça do Pará (TJPA). Até a manhã da segunda-feira (1/6), o condutor ainda estava preso. A reportagem segue apurando para atualizar a situação do condutor.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Rodízios

Comida paraense e empadas: rodízios expandem cardápios e criam novas experiências em Belém

Empreendedores investem em formatos criativos de consumo livre para ampliar clientela e fortalecer marcas

17.05.26 8h00

De mãe para filha

De erveiras a cozinheiras: mães e filhas fortalecem tradições em negócios no Ver-o-Peso

Laços familiares transformam ensinamentos do dia a dia em parceria de trabalho e fonte de renda em Belém

10.05.26 8h00

Debaixo d'água

PMB desmarca pela segunda vez reunião para apresentar projeto da obra à comunidade do Mata Fome

Prefeitura de Belém não dá resposta para moradores, após quase um mês do transbordo do igarapé

09.05.26 17h39

Festivais de tortas

Tendência nas redes sociais, festivais de tortas conquistam público em Belém

Eventos reúnem variedade de sabores, atraem filas e ampliam experiências gastronômicas na capital

03.05.26 8h00

MAIS LIDAS EM BELÉM

Luto na Educação

Morre em Belém o arquiteto urbanista, engenheiro, ambientalista e professor Euler Arruda

Ele sofreu infarto fulminante enquanto se divertia com a família na Assembléia Paraense na manhã deste sábado (30)

30.05.26 22h42

MÃO ÚNICA

Prefeitura anuncia mudança no trânsito da avenida Pedro Álvares Cabral; veja o que muda

Mudança prevê reorganização do trânsito entre a Júlio César e a Doca; recapeamento da Municipalidade já começou

02.06.26 0h35

Belém

Assembléia Paraense registra morte de homem nas dependências do clube neste sábado (30)

Clube divulgou nota lamentando o ocorrido

30.05.26 19h15

ABANDONO

Buraco, lama e alagamento: moradores denunciam ruas precárias em Mosqueiro

Entre os pontos mais críticos estão a rua José Augusto Barros e a rua Luís de Camões, ambas localizadas no bairro São Francisco, onde buracos, lama e alagamentos dificultam a mobilidade

02.06.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda