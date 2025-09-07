Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Ato na Avenida Nazaré reúne apoiadores e parlamentares para críticas ao governo Lula e STF

Deputados do PL e cidadãos expressam críticas ao judicialismo e pedem liberdade e justiça

O Liberal
fonte

Participantes carregam cartazes com mensagens como “Fora PT” e “Fora Moraes” no Dia da Independência (Ivan Duarte / O Liberal)

A avenida Nazaré, em Belém, foi palco na manhã deste domingo (7), Dia da Independência do Brasil, de uma manifestação organizada por apoiadores de Jair Bolsonaro, parlamentares do Partido Liberal (PL) e organizações políticas. A concentração iniciou por volta das 8h, nas proximidades da Travessa Dr. Moraes, e foi convocada por parlamentares do Partido Liberal (PL), integrando uma série de atos realizados tradicionalmente nessa data em diversas cidades do país. Segundo os organizadores, a ato teve como objetivo criticar o que consideram injustiça e parcialidade do sistema judicial brasileiro, vindas do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Protesto na Avenida Nazaré reúne apoiadores e parlamentares para críticas ao governo Lula e STF

O protesto ocorre em meio ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, acusado pela Procuradoria-Geral da República de tentativa de golpe, juntamente com outros sete réus apontados como integrantes do chamado “Núcleo 1” ou “Núcleo Crucial” da trama golpista. Os acusados respondem por tentativa de golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

VEJA MAIS

image Manifestação em Belém no 7 de setembro terá críticas a Lula e Moraes
Ato contará com a presença de parlamentares paraenses apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro

image Confira as imagens do desfile cívico-militar de 7 de setembro em Belém
Celebração dos 203 anos da Independência do Brasil reuniu autoridades, militares e a população na Avenida Presidente Vargas

image Veja as alterações no trânsito de Belém neste domingo para o desfile de 7 de setembro
Eventos em alusão ao 7 de Setembro e ao Circuito Domingueira provocam bloqueios em vias da capital; ônibus terão catraca livre

Segundo o deputado federal Éder Mauro (PL-PA), o ato é uma resposta da população contra as ações do sistema judicial brasileiro. “No Brasil, hoje vive uma ditadura feita por uma parcela dos judiciários de respeito à Suprema Corte, que está condenando inocentes, como é o caso de Jair Bolsonaro, que será com certeza condenado semana que vem, assim como outros inocentes que estão perseguindo nesse país por questões políticas. A liberdade é o que nós do povo queremos para o nosso país, é a justiça para o nosso país, e com certeza isso é o que vai ser demonstrado nas ruas”, disse.

O deputado estadual Rogério Barra (PL-PA) afirmou que a manifestação busca resgatar a liberdade dos brasileiros e criticou a atuação do governo federal. “Precisamos fortalecer a nossa liberdade. Hoje, o governo Lula governa pelo judicialismo de coalizão, com o STF do lado, junto de esmagando o Congresso, esmagando o povo para esse, o povo brasileiro, que dá legitimidade para os congressistas para poder atuar em cima das causas do povo brasileiro, então a gente tem que resgatar nossa liberdade”, declarou.

Entre os manifestantes, Alex Dias, médico veterinário de 50 anos, destacou a importância do ato. “Hoje é um dia muito especial, porque representa muitos brasileiros, brasileiros bem mais graves no seu coração. Tem uma necessidade de liberdade no nosso país, no nosso povo, então precisamos disso, porque nós estamos entendendo o verdadeiro como vivo. Então nós precisamos nos manifestar já que a liberdade é importante”, afirmou.

image O aposentado Redígio Cabral Guerra (Ivan Duarte / O Liberal)

O aposentado Redígio Cabral Guerra, de 80 anos, disse que o protesto representa um retorno ao Brasil democrático. “É uma tentativa de voltar essa nação ao Brasil democrático e livre. Livre dos corruptos, livre dos comunistas. É isso que nós queremos. O Brasil democrático, verdadeiramente”, declarou.

image O pastor Luiz Felipe Nunes Lopes Tavares, da Igreja Primeiro Amor (Ivan Duarte / O Liberal)

O pastor Luiz Felipe Nunes Lopes Tavares, da Igreja Primeiro Amor, disse que o ato também é uma forma de reafirmar valores religiosos. “Para nós,  é oração ao Senhor e ratificação dos nossos valores bíblicos, que estão bem estampados na nossa camisa. Deus e família, igreja e pátria. A gente acredita que com esses valores fundamentais, o Brasil com certeza será a nação que todos nós desejamos e almejamos e que amamos”, afirmou.

image Patrícia Freitas, pedagoga e empresária (Ivan Duarte / O Liberal)

Patrícia Freitas, pedagoga e empresária de 38 anos, afirmou que a manifestação representa o direito de expressão e participação cidadã. “Representa muita coisa. O direito da gente realmente não está pelo país melhor. Livre da profissão, pela democracia, nós estamos aqui por isso também”, disse.

Durante a manifestação, os participantes carregavam cartazes com mensagens como “Fora PT”, “Liberdade sim!”, “Abaixo a censura” e “Fora Moraes”.

 

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ato contra lula e moraes

belém

panorama

Partido Liberal - PL

delegado eder mauro

Jair Bolsonaro

7 de setembro
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Desfile 7 de setembro - geral

EVENTO EMPRESARIAL

Belém sedia Empreende Brazil Amazônia, maior evento empresarial da América Latina

Encontro será realizado pela primeira vez no Norte do Brasil e faz parte da agenda pré-COP 30

04.09.25 8h00

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Campus da UFPA, em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Campus da UFPA, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

03.09.25 14h23

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Theatro da Paz em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Theatro da Paz, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

02.09.25 14h47

MAIS LIDAS EM BELÉM

TRÂNSITO

Veja as alterações no trânsito de Belém neste domingo para o desfile de 7 de setembro

Eventos em alusão ao 7 de Setembro e ao Circuito Domingueira provocam bloqueios em vias da capital; ônibus terão catraca livre

07.09.25 9h32

DIA DA INDEPENDÊNCIA

7 de setembro: desfile cívico-militar reúne centenas de pessoas na Presidente Vargas, em Belém

Programação reúne autoridades, militares e população em homenagem à Independência do Brasil

07.09.25 9h57

BEM-ESTAR

Refluxo gástrico necessita de atenção, tratamento e mudanças de hábitos

Tratamento pode incluir remédios e até cirurgias, mas bons hábitos alimentares são essenciais

07.09.25 10h00

RELIGIOSIDADE

47º Círio de Nossa Senhora do Bom Remédio reúne fiéis em procissão no bairro do Coqueiro

Procissão percorre 4,6 km com homenagens e promessas; festividade terá programação religiosa e cultural

07.09.25 9h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda