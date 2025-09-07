Ato na Avenida Nazaré reúne apoiadores e parlamentares para críticas ao governo Lula e STF

A avenida Nazaré, em Belém, foi palco na manhã deste domingo (7), Dia da Independência do Brasil, de uma manifestação organizada por apoiadores de Jair Bolsonaro, parlamentares do Partido Liberal (PL) e organizações políticas. A concentração iniciou por volta das 8h, nas proximidades da Travessa Dr. Moraes, e foi convocada por parlamentares do Partido Liberal (PL), integrando uma série de atos realizados tradicionalmente nessa data em diversas cidades do país. Segundo os organizadores, a ato teve como objetivo criticar o que consideram injustiça e parcialidade do sistema judicial brasileiro, vindas do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Protesto na Avenida Nazaré reúne apoiadores e parlamentares para críticas ao governo Lula e STF Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal

O protesto ocorre em meio ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, acusado pela Procuradoria-Geral da República de tentativa de golpe, juntamente com outros sete réus apontados como integrantes do chamado “Núcleo 1” ou “Núcleo Crucial” da trama golpista. Os acusados respondem por tentativa de golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

VEJA MAIS

Segundo o deputado federal Éder Mauro (PL-PA), o ato é uma resposta da população contra as ações do sistema judicial brasileiro. “No Brasil, hoje vive uma ditadura feita por uma parcela dos judiciários de respeito à Suprema Corte, que está condenando inocentes, como é o caso de Jair Bolsonaro, que será com certeza condenado semana que vem, assim como outros inocentes que estão perseguindo nesse país por questões políticas. A liberdade é o que nós do povo queremos para o nosso país, é a justiça para o nosso país, e com certeza isso é o que vai ser demonstrado nas ruas”, disse.

O deputado estadual Rogério Barra (PL-PA) afirmou que a manifestação busca resgatar a liberdade dos brasileiros e criticou a atuação do governo federal. “Precisamos fortalecer a nossa liberdade. Hoje, o governo Lula governa pelo judicialismo de coalizão, com o STF do lado, junto de esmagando o Congresso, esmagando o povo para esse, o povo brasileiro, que dá legitimidade para os congressistas para poder atuar em cima das causas do povo brasileiro, então a gente tem que resgatar nossa liberdade”, declarou.

Entre os manifestantes, Alex Dias, médico veterinário de 50 anos, destacou a importância do ato. “Hoje é um dia muito especial, porque representa muitos brasileiros, brasileiros bem mais graves no seu coração. Tem uma necessidade de liberdade no nosso país, no nosso povo, então precisamos disso, porque nós estamos entendendo o verdadeiro como vivo. Então nós precisamos nos manifestar já que a liberdade é importante”, afirmou.

O aposentado Redígio Cabral Guerra (Ivan Duarte / O Liberal)

O aposentado Redígio Cabral Guerra, de 80 anos, disse que o protesto representa um retorno ao Brasil democrático. “É uma tentativa de voltar essa nação ao Brasil democrático e livre. Livre dos corruptos, livre dos comunistas. É isso que nós queremos. O Brasil democrático, verdadeiramente”, declarou.

O pastor Luiz Felipe Nunes Lopes Tavares, da Igreja Primeiro Amor (Ivan Duarte / O Liberal)

O pastor Luiz Felipe Nunes Lopes Tavares, da Igreja Primeiro Amor, disse que o ato também é uma forma de reafirmar valores religiosos. “Para nós, é oração ao Senhor e ratificação dos nossos valores bíblicos, que estão bem estampados na nossa camisa. Deus e família, igreja e pátria. A gente acredita que com esses valores fundamentais, o Brasil com certeza será a nação que todos nós desejamos e almejamos e que amamos”, afirmou.

Patrícia Freitas, pedagoga e empresária (Ivan Duarte / O Liberal)

Patrícia Freitas, pedagoga e empresária de 38 anos, afirmou que a manifestação representa o direito de expressão e participação cidadã. “Representa muita coisa. O direito da gente realmente não está pelo país melhor. Livre da profissão, pela democracia, nós estamos aqui por isso também”, disse.

Durante a manifestação, os participantes carregavam cartazes com mensagens como “Fora PT”, “Liberdade sim!”, “Abaixo a censura” e “Fora Moraes”.