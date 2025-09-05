Manifestação em Belém no 7 de setembro terá críticas a Lula e Moraes

Uma manifestação política está marcada para domingo (7), a partir das 8h, na avenida Nazaré, em Belém, com concentração nas proximidades da travessa Dr. Moraes. O ato foi convocado por parlamentares do Partido Liberal (PL) e terá como alvos principais críticas ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

O protesto ocorre em meio ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, acusado pela Procuradoria-Geral da República de tentativa de golpe. Além dele, outros sete réus são acusados de integrar o chamado “Núcleo 1” ou “Núcleo Crucial” da trama golpista. Eles respondem por tentativa de golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

Organizações e parlamentares que convocam a mobilização do dia próximo dia 7, em Belém, dizem interpretar o processo como perseguição política e cerceamento da oposição. Os organizadores esperam reunir apoiadores de várias regiões do Pará para o ato, que integra a série de manifestações tradicionalmente realizadas nesse dia em diversas cidades do país.

Parlamentares convocam apoiadores

O deputado federal Éder Mauro (PL-PA) argumenta que a mobilização é uma resposta ao que considera injustiça e parcialidade do sistema judicial. “Estamos vendo um sistema injusto, que tenta calar a oposição e criminalizar os patriotas. Essa manifestação é o momento de mostrar que o povo não aceita esse tipo de opressão. Queremos um Brasil livre, com respeito à democracia de verdade”, disse.

Já o deputado estadual Rogério Barra (PL-PA) afirma que o país vive um momento decisivo e defendeu a reação popular de forma pacífica. “As famílias estão sofrendo com a insegurança, a economia fragilizada e o cerceamento de liberdades. É hora de o povo reagir, pacificamente, mas com firmeza, para dizer que não aceita os rumos que estão sendo impostos.”

Vereadora de Belém, Ágatha Barra (PL) reforçou a convocação: “O futuro do país depende da coragem dos brasileiros. Estaremos juntos em Belém para mostrar que não abrimos mão da nossa fé, da família e da liberdade. Este ato é uma convocação para todos que acreditam em um Brasil diferente".