Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Desfile de 7 de Setembro: 32 pontos em Belém serão interditados; veja quais

Cerca de 630 agentes das forças de segurança pública estadual e municipal vão reforçar as ações ostensivas no próximo domingo

O Liberal
fonte

A programação celebra os 203 anos da Independência do Brasil. (Foto: Bruno Cruz / Agência Pará)

No próximo domingo (7), em Belém, 32 pontos serão interditados nas proximidades da Avenida Presidente Vargas para circulação de veículos. O objetivo é garantir a segurança e ordem pública durante o desfile cívico-militar, que será realizado em celebração aos 203 anos da Independência do Brasil. Cerca de 630 agentes das forças de segurança pública estadual e municipal vão reforçar ações ostensivas, auxiliar no bloqueio de vias e no ordenamento do trânsito em torno do desfile. A programação gratuita inicia a partir das 5h.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Theatro da Paz recebe peça com Renata Sorrah em parceria com a Companhia Brasileira de Teatro]]

image COP 30 vira protagonista durante desfile de 7 de Setembro em Brasília; entenda
Governo inclui conferência climática da ONU, que será realizada este ano em Belém, no desfile da Independência

Confira os pontos de bloqueios que serão ativados a partir de 4h da manhã, para o desfile deste domingo, 7 de Setembro:

Trav. 14 de Março x Av. Conselheiro Furtado;
● Trav. 14 de Março x Av. Gentil Bittencourt; 
● Trav. Quintino Bocaiuva x Av. Conselheiro Furtado; 
● Trav. Benjamin Constant x Rua Belém; 
● Av. Gentil Bittencourt x Av. Serzedelo Corrêa;
● Av. Conselheiro Furtado x Trav. Benjamin Constant;
● Av. Brás De Aguiar x Trav. Dr Moraes;
● Av. Brás De Aguiar x Trav. Benjamin Constant;
● Av. Brás De Aguiar x Trav. Rui Barbosa;
● Av. Gentil Bittencourt x Av. Generalíssimo Deodoro;
● Trav. Dr Moraes X Av. Nazaré;
● Av. Assis de Vasconcelos x Rua Osvaldo Cruz;
● Av. Assis de Vasconcelos x Rua Aristides Lobo;
● Av. Assis de Vasconcelos x Rua Gaspar Viana;
● Av. Assis de Vasconcelos x Rua 28 de setembro;
● Av. Assis de Vasconcelos x Rua Manoel Barata;
● Av. Assis de Vasconcelos x Municipalidade;
● Av. Assis de Vasconcelos x Av. Marechal Hermes;
● Av. Visconde de Souza Franco x Av. Marechal Hermes;
● Trav. Primeiro de Março x Rua Gama Abreu;
● Trav. Primeiro de Março x Rua Silva Santos;
● Trav. Primeiro de Março x Rua Carlos Gomes;
● Trav. Primeiro de Março x Rua Ó de Almeida;
● Trav. Primeiro de Março x Rua Senador Manoel Barata;
● Trav. Primeiro de Março x Rua 28 de Setembro;
● Trav. Primeiro de Março x Rua Santo Antônio;
● Trav. Primeiro de Março x Rua Gaspar Viana;
● Trav. Frutuoso Guimarães X Rua Gaspar Viana;
● Trav. Padre Eutíquio x Rua Gama de Abreu;
● Trav. Padre Eutíquio x Rua Carlos Gomes;
● Av. Almirante Tamandaré x Av. 16 de Novembro;
● Rua dos Mundurucus X Trav. Quintino Bocaiuva;

O esquema de segurança geral é coordenado pelo Exército Brasileiro, junto às forças estadual e municipal. Diante da movimentação para o evento, tanto de todos que desfilam, quanto do público que assiste. Conforme o titular da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, destaca que, além de outros eventos que são realizados no feriado na capital, é imprescindível que a população esteja atenta às orientações dos agentes de segurança e de trânsito, para que consigam se locomover e ter seu deslocamento garantido no dia 7.

“Nós nos reunimos antecipadamente com as Forças Armadas, que coordenam a segurança geral do evento, com os órgãos do sistema de segurança estadual e os órgãos municipais, para garantir um planejamento e manter um fluxo de trânsito nas vias, próximo ao bairro de Nazaré, assim como a segurança, durante todo o desfile de 7 de Setembro”, explica.

“As equipes estarão distribuídas, tanto nos bloqueios das vias, quanto no entorno do evento, realizando rondas e orientando a população para garantir a mobilidade das pessoas e dos veículos, com objetivo de minimizar os transtornos para a população, para que todos possam curtir a programação do feriado, na capital, com tranquilidade e paz social”, complementa o titular.

Policiamento

Cerca de 600 policiais militares vão reforçar as ações de segurança das Forças Armadas e atuarão em ações preventivas e ostensivas, nas vias e no entorno do local. Durante todo o período, serão empregadas viaturas quatro rodas, motocicletas, policiamento a pé e montados. As ações da Polícia Militar iniciarão com o reforço no policiamento no entorno às 4h para manter a ordem e segurança desde as primeiras horas da manhã. 

Unidades Policiais

A Polícia Civil irá reforçar o efetivo para atendimento na Delegacia do Comércio e Seccional Urbana de São Brás, em caso de ocorrências, para que a população tenha o atendimento agilizado nessas unidades. 

Monitoramento em tempo real

A Segup irá instalar o Centro Integrado de Comando e Controle Móvel (CICCM) na Rua da Paz com a Av. Presidente Vargas, ainda no final do sábado, 6. O centro será a base que reunirá os pontos focais das forças de segurança, que vão realizar o monitoramento das imagens das câmeras do Centro Integrado de Operações (CIOp), instaladas no entorno durante o desfile e prestar apoio aos agentes que estiverem atuando em todo o percurso e nas vias adjacentes. 

O Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp) também estará de prontidão, a fim de realizar sobrevoos e monitoramento aéreo durante a programação, se necessário.

Trânsito

Para garantir o ordenamento e fiscalização nas vias, equipes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Polícia Militar (PMPA) e Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel), farão o bloqueio de vias a partir de 4h da manhã, controle do trânsito para promover a fluidez, coibir as irregularidades e garantir a segurança. 

Serviço

O Desfile Cívico-Militar será realizado na avenida Presidente Vargas, em Belém, com início às 9h e com duração prevista de três horas, sob a coordenação do governo estadual com o apoio do Exército Brasileiro. 

A expectativa é que o evento reúna mais de 4.500 pessoas, entre militares das Forças Armadas (Marinha, Exército e Aeronáutica), integrantes de órgãos da segurança pública e de instituições estaduais e municipais.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

7 de setembro

belém

Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Campus da UFPA, em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Campus da UFPA, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

03.09.25 14h23

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Theatro da Paz em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Theatro da Paz, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

02.09.25 14h47

ARTE E CULTURA

MAUB lança edital para intervenção inédita com 19 murais no Museu Goeldi, em Belém

As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de setembro virtualmente

01.09.25 9h00

Vai de ônibus!

Saiba o que fazer e como chegar de ônibus ao Mercado de São Brás, em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Mercado de São Brás, onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

28.08.25 17h29

MAIS LIDAS EM BELÉM

TRANSPORTE PÚBLICO

BRT da avenida Júlio César deve facilitar acesso ao aeroporto de Belém e melhorar mobilidade urbana

Obras do novo BRT, visitadas pelo ministro Jader Filho, devem ampliar a mobilidade no trajeto de entrada e saída da capital pelo aeroporto

01.09.25 15h09

infraestrutura

Com 90% da execução concluída, Governo prepara entrega das obras nos canais Bengui e Marambaia

Serviços prometem transformar a qualidade de vida de mais de 200 mil moradores de Belém

31.08.25 8h00

anúncio inusitado

Homem segura cartaz ‘Procuro namorada’ e chama atenção em Marituba; veja

A atitude chamou a atenção de motoristas e pedestres que trafegavam pelo local

31.08.25 20h12

FUMAÇA

Belém registra vários pontos com fumaça na manhã desta segunda-feira

A fumaça é verificada nos bairros de Batista Campos e parte dos bairros do Guamá e Terra Firme

01.09.25 8h11

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda