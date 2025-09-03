Desfile de 7 de Setembro: 32 pontos em Belém serão interditados; veja quais

No próximo domingo (7), em Belém, 32 pontos serão interditados nas proximidades da Avenida Presidente Vargas para circulação de veículos. O objetivo é garantir a segurança e ordem pública durante o desfile cívico-militar, que será realizado em celebração aos 203 anos da Independência do Brasil. Cerca de 630 agentes das forças de segurança pública estadual e municipal vão reforçar ações ostensivas, auxiliar no bloqueio de vias e no ordenamento do trânsito em torno do desfile. A programação gratuita inicia a partir das 5h.

Confira os pontos de bloqueios que serão ativados a partir de 4h da manhã, para o desfile deste domingo, 7 de Setembro:

Trav. 14 de Março x Av. Conselheiro Furtado;

● Trav. 14 de Março x Av. Gentil Bittencourt;

● Trav. Quintino Bocaiuva x Av. Conselheiro Furtado;

● Trav. Benjamin Constant x Rua Belém;

● Av. Gentil Bittencourt x Av. Serzedelo Corrêa;

● Av. Conselheiro Furtado x Trav. Benjamin Constant;

● Av. Brás De Aguiar x Trav. Dr Moraes;

● Av. Brás De Aguiar x Trav. Benjamin Constant;

● Av. Brás De Aguiar x Trav. Rui Barbosa;

● Av. Gentil Bittencourt x Av. Generalíssimo Deodoro;

● Trav. Dr Moraes X Av. Nazaré;

● Av. Assis de Vasconcelos x Rua Osvaldo Cruz;

● Av. Assis de Vasconcelos x Rua Aristides Lobo;

● Av. Assis de Vasconcelos x Rua Gaspar Viana;

● Av. Assis de Vasconcelos x Rua 28 de setembro;

● Av. Assis de Vasconcelos x Rua Manoel Barata;

● Av. Assis de Vasconcelos x Municipalidade;

● Av. Assis de Vasconcelos x Av. Marechal Hermes;

● Av. Visconde de Souza Franco x Av. Marechal Hermes;

● Trav. Primeiro de Março x Rua Gama Abreu;

● Trav. Primeiro de Março x Rua Silva Santos;

● Trav. Primeiro de Março x Rua Carlos Gomes;

● Trav. Primeiro de Março x Rua Ó de Almeida;

● Trav. Primeiro de Março x Rua Senador Manoel Barata;

● Trav. Primeiro de Março x Rua 28 de Setembro;

● Trav. Primeiro de Março x Rua Santo Antônio;

● Trav. Primeiro de Março x Rua Gaspar Viana;

● Trav. Frutuoso Guimarães X Rua Gaspar Viana;

● Trav. Padre Eutíquio x Rua Gama de Abreu;

● Trav. Padre Eutíquio x Rua Carlos Gomes;

● Av. Almirante Tamandaré x Av. 16 de Novembro;

● Rua dos Mundurucus X Trav. Quintino Bocaiuva;

O esquema de segurança geral é coordenado pelo Exército Brasileiro, junto às forças estadual e municipal. Diante da movimentação para o evento, tanto de todos que desfilam, quanto do público que assiste. Conforme o titular da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, destaca que, além de outros eventos que são realizados no feriado na capital, é imprescindível que a população esteja atenta às orientações dos agentes de segurança e de trânsito, para que consigam se locomover e ter seu deslocamento garantido no dia 7.

“Nós nos reunimos antecipadamente com as Forças Armadas, que coordenam a segurança geral do evento, com os órgãos do sistema de segurança estadual e os órgãos municipais, para garantir um planejamento e manter um fluxo de trânsito nas vias, próximo ao bairro de Nazaré, assim como a segurança, durante todo o desfile de 7 de Setembro”, explica.

“As equipes estarão distribuídas, tanto nos bloqueios das vias, quanto no entorno do evento, realizando rondas e orientando a população para garantir a mobilidade das pessoas e dos veículos, com objetivo de minimizar os transtornos para a população, para que todos possam curtir a programação do feriado, na capital, com tranquilidade e paz social”, complementa o titular.

Policiamento

Cerca de 600 policiais militares vão reforçar as ações de segurança das Forças Armadas e atuarão em ações preventivas e ostensivas, nas vias e no entorno do local. Durante todo o período, serão empregadas viaturas quatro rodas, motocicletas, policiamento a pé e montados. As ações da Polícia Militar iniciarão com o reforço no policiamento no entorno às 4h para manter a ordem e segurança desde as primeiras horas da manhã.

Unidades Policiais

A Polícia Civil irá reforçar o efetivo para atendimento na Delegacia do Comércio e Seccional Urbana de São Brás, em caso de ocorrências, para que a população tenha o atendimento agilizado nessas unidades.

Monitoramento em tempo real

A Segup irá instalar o Centro Integrado de Comando e Controle Móvel (CICCM) na Rua da Paz com a Av. Presidente Vargas, ainda no final do sábado, 6. O centro será a base que reunirá os pontos focais das forças de segurança, que vão realizar o monitoramento das imagens das câmeras do Centro Integrado de Operações (CIOp), instaladas no entorno durante o desfile e prestar apoio aos agentes que estiverem atuando em todo o percurso e nas vias adjacentes.

O Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp) também estará de prontidão, a fim de realizar sobrevoos e monitoramento aéreo durante a programação, se necessário.

Trânsito

Para garantir o ordenamento e fiscalização nas vias, equipes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Polícia Militar (PMPA) e Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel), farão o bloqueio de vias a partir de 4h da manhã, controle do trânsito para promover a fluidez, coibir as irregularidades e garantir a segurança.

Serviço

O Desfile Cívico-Militar será realizado na avenida Presidente Vargas, em Belém, com início às 9h e com duração prevista de três horas, sob a coordenação do governo estadual com o apoio do Exército Brasileiro.

A expectativa é que o evento reúna mais de 4.500 pessoas, entre militares das Forças Armadas (Marinha, Exército e Aeronáutica), integrantes de órgãos da segurança pública e de instituições estaduais e municipais.