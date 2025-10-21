Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Loja é condenada a pagar R$ 50 mil por exploração de trabalho infantil, em Belém

Valores das multas são destinados a fundos públicos e de prevenção, explicam advogados paraenses

Maycon Marte
fonte

MPT move ação contra loja de Belém por Trabalho Infantil (Arquivo/O Liberal)

Os proprietários de um estabelecimento no centro comercial de Belém foram condenados ao pagamento de R$ 50 mil em dano moral coletivo, por exploração de trabalho infantil. A decisão foi emitida pela 7ª Vara do Trabalho de Belém, em uma ação civil pública de autoria do Ministério Público do Trabalho (MPT). Advogados paraenses explicam que em processos dessa natureza, os valores pagos são destinados a fundos públicos, além de a ação possuir um caráter de determinação do cumprimento da lei.

Pedro Carvalho, advogado paraense, especializado em direito trabalhista e previdenciário, ressalta que a determinação é de que os valores pagos como indenização, sejam destinados a iniciativas de combate a esse tipo de crime. “Nesses casos, o valor da indenização não vai diretamente para as vítimas, mas é destinado a fundos públicos, geralmente voltados para ações de combate ao trabalho infantil ou ações para amparar crianças que foram vitimadas”, explica.

A investigação apurou denúncias contra os donos do local e tutores das crianças, acusados de explorar os quatro filhos, todos menores de doze anos, o que resultou na prisão preventiva do pai das crianças. Segundo Carvalho, o cárcere é uma opção “em situações mais graves, especialmente quando há risco à integridade física ou violação de direitos fundamentais”, permitindo que os responsáveis sejam julgados criminalmente.

Nesse caso, a prisão foi decretada durante operação da Polícia Civil do Estado do Pará (PCPA), devido à prática de tortura física e psicológica. O MPT optou por preservar os nomes do estabelecimento e dos réus, bem como o número do processo, foram para a proteção das crianças, enquanto a ação corre em segredo de justiça.

O advogado André Serrão, também especializado no direito trabalhista, enfatiza que o processo é movido por meio de uma ação civil pública, mecanismo que obriga apenas o que a lei já estabelece. Nesse caso, a legislação permite a atuação de jovens a partir dos 14 anos, na condição de aprendiz, com poucas exceções, a exemplo do setor artístico, desde que, com supervisão.

A especificidade da ação civil pública do MPT, segundo ele, estabelece o cumprimento dos dispositivos legal, e, em caso de descumprimento, ocorre a condenação de execução das multas. Essas diferenças se mantém enquanto houver possibilidade de recurso por parte da loja.

“Nesta ação, busca-se que a empresa seja obrigada a cumprir a legislação vigente. O juiz pode impor multas, estabelecendo a obrigação de cumprir os dispositivos legais que regulamentam o trabalho e a idade mínima para exercê-lo. Caso a empresa persista no descumprimento, será condenada ao pagamento dessas multas, que posteriormente serão executadas pelo Ministério Público do Trabalho”, explica Serrão.

VEJA MAIS

image Pará registra mais de 144 mil casos de trabalho infantil no último ano
Aproximadamente 34% dos casos se enquadram nas piores formas desse tipo de exploração

image Trabalho infantil no país cai 21,4% em oito anos, mostra IBGE
Em 2024, eram 1,65 milhão de crianças e adolescentes

image Trabalho infantil cai mais entre beneficiários do Bolsa Família
País tinha 717 mil crianças nessa situação em 2024

Assistência

As crianças que são vítimas desse tipo de exploração, conforme explica Carvalho, devem receber acompanhamento do poder público para garantir sua proteção e inclusão em programas sociais. Em especial, devido à idade das vítimas, o conselho tutelar costuma ser o primeiro a ser acionado, e os menores podem ser encaminhados a serviços de amparo como o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti) e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. “A prioridade é tirar o menor do ambiente de trabalho e garantir condições dignas para que ele siga se desenvolvendo”, afirma o advogado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

trabalho infantil
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

POLÍTICA

Após anúncio como ministro, Boulos diz que sua principal missão será 'colocar o governo na rua'

Boulos também destacou que sua principal missão será ampliar o diálogo com a população

21.10.25 8h13

Caso de Polícia

Loja é condenada a pagar R$ 50 mil por exploração de trabalho infantil, em Belém

Valores das multas são destinados a fundos públicos e de prevenção, explicam advogados paraenses

21.10.25 7h00

Demitido por Lula, Márcio Macêdo diz que deixou o governo com acordo para ser candidato em 2026

20.10.25 22h12

política

Motta anuncia que Câmara votará projetos sobre segurança e gratuidade de bagagem de mão

20.10.25 21h53

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

CORRUPÇÃO

Caso da vice-prefeita de Marituba: PF aponta carro como ‘gabinete da propina’; entenda

Empresário suspeito de corrupção usava carro como base para reuniões e repasses de dinheiro dentro da Alepa; vice-prefeita de Marituba está entre os investigados.

16.10.25 16h16

MARCO

TJPA garante exclusividade à marca paraense e barra uso indevido de nome por empresa do Paraná

Especialista explica como a vitória histórica protege direitos de empreendimentos regionais e marca um avanço na defesa da concorrência frente a grandes empresas nacionais

16.10.25 13h43

POLÍTICA

Prefeito de Ananindeua usa jatinho de empresa contratada por R$ 58,5 milhões

Imagens mostram Dr. Daniel Santos em aeronave operada pela Norte Ambiental, que presta serviços de saneamento e coleta de lixo na cidade

14.10.25 19h57

POLÊMICA

PEC da Segurança Pública gera polêmica ao propor mudanças estruturais nas polícias

Em tramitação na Câmara, proposta divide opiniões ao abrir caminho para extinção da carreira de delegado e centralização das investigações na União; deputados e entidades de classe reagem

19.10.25 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda