Política

Política

Após anúncio como ministro, Boulos diz que sua principal missão será 'colocar o governo na rua'

Boulos também destacou que sua principal missão será ampliar o diálogo com a população

Estadão Conteúdo

O deputado federal e agora escolhido como ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos (PSOL-SP), usou as redes sociais para agradecer pela nomeação e destacar seus objetivos no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 20, e a nomeação será oficializada no Diário Oficial da União desta terça-feira, 21.

"Agradeço ao presidente @lulaoficial pelo convite para ser ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República", escreveu.

O convite, conforme apurou o Estadão/Broadcast, foi feito há pelo menos cinco meses. Boulos afirmou que levará ao Palácio do Planalto o aprendizado adquirido ao longo de sua trajetória nos movimentos sociais. Antes de ingressar na política institucional, o novo ministro foi líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST).

Ele também destacou que sua principal missão será ampliar o diálogo com a população. "Minha primeira tarefa será ajudar a colocar o governo na rua, levando as realizações e ouvindo as demandas populares em todos os estados do Brasil".

Com a nomeação de Boulos, esta é a 13ª troca de comando no primeiro escalão do governo Lula desde o início do terceiro mandato, em 2023.

Boulos substitui Márcio Macêdo (PT), ex-tesoureiro da campanha de Lula em 2022. Macêdo enfrentava desgaste interno e sua saída já era dada como certa por aliados. A confirmação da troca foi comunicada pessoalmente por Lula na semana passada.

Para anunciar oficialmente a mudança, Lula realizou uma publicação nas redes ao lado dos políticos.

"Convidei o deputado @GuilhermeBoulos para assumir o cargo de ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Ele vai substituir o companheiro @MarcioMacedoPT, a quem agradeço por todo o trabalho realizado para a ampliação e o fortalecimento da participação social em nosso governo", escreveu o presidente.

Palavras-chave

LULA/GOVERNO/NOMEAÇÃO/BOULOS/SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA
