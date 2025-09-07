Confira as imagens do desfile cívico-militar de 7 de setembro em Belém

O tradicional desfile cívico-militar de 7 de setembro reuniu centenas de pessoas à Avenida Presidente Vargas, em Belém, na manhã deste domingo (7/9). O evento, que marca os 203 anos da Independência do Brasil, começou por volta das 9h30 e contou com a presença de autoridades estaduais, militares das Forças Armadas e representantes das forças de segurança pública.

Participam do desfile tropas da Marinha, Exército e Aeronáutica, além de integrantes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal e demais órgãos de segurança. Estudantes de escolas públicas e representantes de instituições civis também integraram o cortejo, que homenageia o Dia da Pátria.

Imagens registradas pela equipe do O Liberal mostram detalhes da solenidade, o desfile das tropas e a movimentação do público, que compareceu em peso para prestigiar o evento. Confira abaixo as fotos do desfile cívico-militar em Belém:

Desfile 7 de setembro - geral Foto: Wagner Santana/O Liberal Foto: Wagner Santana/O Liberal Foto: Wagner Santana/O Liberal Foto: Wagner Santana/O Liberal Foto: Wagner Santana/O Liberal Foto: Wagner Santana/O Liberal Foto: Wagner Santana/O Liberal Foto: Wagner Santana/O Liberal Foto: Wagner Santana/O Liberal Foto: Wagner Santana/O Liberal Foto: Wagner Santana/O Liberal

Desfile 7 de setembro belém - público Foto: Wagner Santana/O Liberal Foto: Wagner Santana/O Liberal Foto: Wagner Santana/O Liberal Foto: Wagner Santana/O Liberal Foto: Wagner Santana/O Liberal