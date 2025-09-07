Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Confira as imagens do desfile cívico-militar de 7 de setembro em Belém

Celebração dos 203 anos da Independência do Brasil reuniu autoridades, militares e a população na Avenida Presidente Vargas

Hannah Franco
fonte

Desfile de 7 de Setembro marca celebração da Independência em Belém. (Wagner Santana/O Liberal)

O tradicional desfile cívico-militar de 7 de setembro reuniu centenas de pessoas à Avenida Presidente Vargas, em Belém, na manhã deste domingo (7/9). O evento, que marca os 203 anos da Independência do Brasil, começou por volta das 9h30 e contou com a presença de autoridades estaduais, militares das Forças Armadas e representantes das forças de segurança pública.

Participam do desfile tropas da Marinha, Exército e Aeronáutica, além de integrantes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal e demais órgãos de segurança. Estudantes de escolas públicas e representantes de instituições civis também integraram o cortejo, que homenageia o Dia da Pátria.

Imagens registradas pela equipe do O Liberal mostram detalhes da solenidade, o desfile das tropas e a movimentação do público, que compareceu em peso para prestigiar o evento. Confira abaixo as fotos do desfile cívico-militar em Belém:

Desfile 7 de setembro - geral

Desfile 7 de setembro belém - público

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

desfile cívico-militar

7 de setembro

belém
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Desfile 7 de setembro - geral

EVENTO EMPRESARIAL

Belém sedia Empreende Brazil Amazônia, maior evento empresarial da América Latina

Encontro será realizado pela primeira vez no Norte do Brasil e faz parte da agenda pré-COP 30

04.09.25 8h00

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Campus da UFPA, em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Campus da UFPA, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

03.09.25 14h23

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Theatro da Paz em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Theatro da Paz, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

02.09.25 14h47

MAIS LIDAS EM BELÉM

TRÂNSITO

Veja as alterações no trânsito de Belém neste domingo para o desfile de 7 de setembro

Eventos em alusão ao 7 de Setembro e ao Circuito Domingueira provocam bloqueios em vias da capital; ônibus terão catraca livre

07.09.25 9h32

DIA DA INDEPENDÊNCIA

7 de setembro: desfile cívico-militar reúne centenas de pessoas na Presidente Vargas, em Belém

Programação reúne autoridades, militares e população em homenagem à Independência do Brasil

07.09.25 9h57

BEM-ESTAR

Refluxo gástrico necessita de atenção, tratamento e mudanças de hábitos

Tratamento pode incluir remédios e até cirurgias, mas bons hábitos alimentares são essenciais

07.09.25 10h00

RELIGIOSIDADE

47º Círio de Nossa Senhora do Bom Remédio reúne fiéis em procissão no bairro do Coqueiro

Procissão percorre 4,6 km com homenagens e promessas; festividade terá programação religiosa e cultural

07.09.25 9h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda