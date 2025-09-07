7 de setembro: desfile cívico-militar reúne centenas de pessoas na Presidente Vargas, em Belém

Na manhã deste domingo (7/9), às 9h30, iniciou o tradicional Desfile Cívico-Militar de 7 de Setembro, na Avenida Presidente Vargas, em Belém. O evento, que marca a celebração dos 203 anos da Independência do Brasil, reúne autoridades estaduais, militares das Forças Armadas e membros das forças de segurança pública para homenagear o Dia da Pátria.

Sob coordenação do Governo do Estado do Pará, com apoio do Exército Brasileiro, o desfile deve contar com mais de 4.500 pessoas, entre militares das Forças Armadas (Marinha, Exército e Aeronáutica), integrantes de órgãos da segurança pública e de instituições estaduais e municipais.

O governador Helder Barbalho, acompanhado da primeira-dama Daniela Barbalho, e a vice-governadora Hana Ghassan estão presentes na cerimônia, que tem duração prevista de três horas.

Desfile de 7 de Setembro marca celebração da Independência em Belém. (Wagner Santana/O Liberal)

Sobre o Desfile Cívico-Militar de 2025

A Marinha do Brasil participa com 610 militares, destacando-se a presença do Comandante e do Estado-Maior, além da Banda de Música do 2º Batalhão de Operações Ribeirinhas. O efetivo desfila acompanhado de viaturas e embarcações utilizadas em atividades de fiscalização e salvaguarda da vida no mar.

O Exército apresenta 970 militares e 450 alunos do Colégio Militar de Belém (CMBel), além de viaturas especializadas, incluindo motocicletas de combate, obuseiros, morteiros, blindados Guarani e embarcação de combate Guardian.

Já a Força Aérea Brasileira participa com 330 militares, representando nove organizações militares e dois esquadrões aéreos, envolvidos em missões de defesa, transporte e busca e salvamento.

A Polícia Militar do Pará mobiliza 544 integrantes a pé, 80 alunos motorizados e da cavalaria, além da banda e viaturas, enquanto o Corpo de Bombeiros desfila com 302 integrantes distribuídos em cinco pelotões especializados e 10 viaturas de resgate.

A Polícia Civil realiza um desfile motorizado com dez viaturas, incluindo veículos blindados e especializados, enquanto a Guarda Municipal de Belém apresenta 190 guardas e diversas viaturas e motos.

Outras instituições, como o Movimento Bandeirante, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Defensoria Pública, a Cavalaria da PM, o Departamento de Estado de Trânsito (Detran), o grupo Feras Motoclube, a Escola Madre Celeste, a Cruz Vermelha e a Igreja Assembleia de Deus também participam do evento.

Governador Helder Barbalho participou das celebrações. (Wagner Santana/O Liberal)

Segurança e trânsito

Para garantir a segurança e o ordenamento do trânsito na região, a Secretaria de Segurança Pública (Segup), o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), a Polícia Militar do Pará (PMPA) e a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel) coordenam bloqueios de vias. O objetivo é garantir fluidez no trânsito, coibir irregularidades e preservar a segurança dos participantes e do público.

Além disso, a Segup instalou o Centro Integrado de Comando e Controle Móvel (CICCM) na Rua da Paz com a Avenida Presidente Vargas, ponto estratégico para monitoramento em tempo real por meio das câmeras do Centro Integrado de Operações (CIOp). O Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp) também está em prontidão para sobrevoos e monitoramento aéreo durante todo o evento.

A programação prossegue até às 12h, com grande expectativa de público e participação expressiva das instituições que compõem as forças de segurança e civis de Belém.

Celebrações em Castanhal

Castanhal, no nordeste paraense, também celebrou a Independência do Brasil com seu tradicional desfile na avenida Quintino Bocaiúva, em frente à Praça do Estrela.

Ainda neste domingo, Castanhal realizou seu desfile cívico-militar na Praça do Estrela. (Patrícia Baía/O Liberal)

A abertura foi feita pelo 5º Batalhão de Policiamento Militar, que levou um efetivo de 160 homens à avenida, com destaque para os grupamentos Águia, viaturas, guarda-bandeira e três pelotões. O desfile contou ainda com a participação da Guarda Civil Municipal, do Corpo de Bombeiros Militar e do Tiro de Guerra, representando o Exército Brasileiro.

Na sequência, cerca de 20 escolas da rede municipal deram continuidade à programação, levando para a avenida temas como sustentabilidade, preservação dos recursos naturais, agricultura familiar e valorização dos garis. A Escola Latife Jatene abriu o bloco educacional. O evento reuniu famílias, autoridades locais e estudantes.

