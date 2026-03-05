Atendimento gratuito: Núcleo de Defesa do Consumidor faz mutirão sobre energia elétrica em Belém

Com o propósito de ajudar a população de Belém com dúvidas relacionadas à energia elétrica, acontecerá nesta sexta-feira (6), mais uma edição da "Caravana do Consumidor – Mutirão Energia Elétrica", no Núcleo de Defesa do Consumidor (Nudecon), que fica situado no bairro da Campina. A proposta do evento é auxiliar os consumidores no esclarecimento de informações, regularização de pendências e acesso a benefícios.

No local da ação, os moradores poderão fazer negociação de débitos na conta de energia e trocar as lâmpadas antigas por modelos de LED, que são mais eficientes e consomem menos energia na residência. Além disso, haverá também a coleta de materiais recicláveis por meio de um programa que permite a troca desses resíduos que, possivelmente iriam para o lixo, por descontos na fatura de energia elétrica.

Já para aqueles que possuem o desejo de conhecer mais sobre os benefícios promovidos pelo governo, o evento contará com uma equipe de atendimento jurídico especializada para dar orientações sobre os direitos e os deveres do consumidor. A população terá a oportunidade de fazer o cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica, um benefício que pode garantir descontos parciais ou total na fatura para famílias de baixa renda.

VEJA MAIS

Confira os serviços que serão oferecidos:

Atendimento jurídico;

Negociação de débitos;

Cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica;

Troca de lâmpadas incadescentes e fluorescentes por LED;

Coleta de materiais recicláveis em troca de descontos na fatura.

A participação no Mutirão de Energia Elétrica é totalmente gratuita e aberta ao público, e a recomendação é que os consumidores levem documentos pessoais e a conta de energia mais recente para facilitar o atendimento no espaço. O evento é fruto da parceria entre a Defensoria Pública do Estado do Pará, por meio do Nudecon, da Equatorial Energia e do Conselho de Consumidores de Energia Elétrica do Pará (Concepa).

Cássio Bitar, defensor público e coordenador do Núcleo de Defesa do Consumidor (Nudecon) da Defensoria Pública do Pará. (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

Serviço:

Caravana do Consumidor - Mutirão Energia Elétrica

Data: dia 6 de março

Horário: das 8h às 14h

Local: Núcleo de Defesa do Consumidor (Nudecon), localizado na Travessa 1º de Março, nº 766, no bairro da Campina.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)