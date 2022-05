Associação realiza doação de próteses mamárias para mulheres em tratamento contra o câncer

O procedimento para retirada das mamas, a mastectomia, causa um grande impacto na vida das mulheres que estão em tratamento contra o câncer de mama. Para minimizar esse impacto, o uso de alternativas como próteses externas contribuem para a melhoria da autoestima das pacientes. Em Belém, a "Associação Maria Bonita" recebeu 78 próteses em uma primeira remessa e está realizando uma ação de doação para pacientes mastectomizadas. A iniciativa faz parte do projeto "Recomeços" e a entrega das próteses é feita mediante agendamento por meio de WhatsApp, no contato (91) 98048-1074.

As próteses são destinadas para mulheres a partir de 25 anos, que já tiveram câncer de mama ou estão em tratamento oncológico após terem feito o procedimento de mastectomia parcial ou total. A doação segue conforme a disponibilidade de próteses. Somente na manhã desta segunda-feira (23), 30 mulheres foram beneficiadas. Para a terça-feira (24), 80 cadastros já foram realizados para recebimento.

A idealizadora e presidente da Associação Maria Bonita, Fabize Muinhos, comenta que a doação é resultado da parceria com a Clínica Barros Cirurgia Plástica e se desdobrou com a contribuição de outros médicos. Ela afirma que as próteses seriam descartadas por não possuir outra utilidade cirúrgica, mas que, a partir dessa destinação às mulheres, é possível promover qualidade de vida.

“Há mulheres sobreviventes ou em tratamento oncológico que não podem passar pela cirurgia plástica de reconstrução, e é para essas mulheres essa ação. A autoestima é bem importante e tem relação direta com a saúde mental. O uso da prótese externa possibilita esse resgate”, destacou Fabize Muinhos.

Para Márcia Barriga, 48, uma das beneficiadas pela doação, a oportunidade de receber a prótese de silicone faz com que as pessoas a vejam com outros olhos, além de ser uma forma de reforçar a sua feminilidade e auto estima.

“Agora já posso ir à praia, já posso tomar um banho de piscina, porque eu já tenho uma prótese que vai me deixar pra cima. Vai me deixar sem preocupação. Com essa prótese eu não sou mais limitada”, comentou Márcia.

Associação Maria Bonita

Com 3 anos de fundação, a Associação Maria Bonita realiza atos de doação, inclusão, prestação de serviço, cuidados com saúde mental, melhoria da qualidade de vida e atividades de esporte, arte, cultura e lazer.

“Sempre contamos com o apoio de uma grande rede afetiva e da rede que se desdobra a partir dela. Com muitas mãos amigas, generosas, voluntárias, chegamos aqui. Atendemos 50 mulheres permanentemente e as ações alcançam em média entre 200 e 280 mulheres e suas redes”, destacou Fabize Muinhos.

Dentre outras iniciativas da associação, um dos eventos realizados é o Maria Bonita nas Águas, que promove uma canoagem em prol da causa contra o câncer e já foi destaque nacional e internacionalmente. Além disso, o Maria Bonita em Movimento também atende a demanda de diversas mulheres em tratamento oncológico em diversos âmbitos.

Serviço

Recomeços - Ação de doação de próteses mamárias de uso externo para mulheres mastectomizadas

- Público-alvo: mulheres a partir de 25 anos, que já tiveram câncer de mama ou estão em tratamento oncológico após terem feito o procedimento de mastectomia parcial ou total

- Agendamentos para retirada das próteses: via WhatsApp, por meio do número (91) 98048-1074

(Gabriel Pires, estagiário sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, João Thiago Dias)