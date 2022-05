Atriz de 'Poliana Moça' retira nódulo no seio aos 16 anos; autoexame pode ajudar a detectar

A protagonista da novela 'Poliana Moça', Sophia Valverde, retirou um nódulo no seio aos 16 anos, no A.C.Camargo Cancer Center, em São Paulo (SP). A informação veio por meio das redes sociais da atriz, na última quinta-feira (19). Apesar do susto, a jovem está bem e continua com a recuperação em casa.

Sofia descobriu o nódulo em dezembro de 2021, durante um exame de ultrassom. O nódulo já estava com dois centímetros. A biópsia constatou um fibroadenoma, nódulo benigno, que cresceu rápido. Em maio, o nódulo já estava com quase seis centímetros. Na postagem no Instagram, Sophia informou sobre o procedimento. Veja!

"Ontem eu precisei passar por uma cirurgia que me deixou muito ansiosa e tensa, mas Deus, com a sua imensa bondade, fez com que tudo saísse da melhor forma possível e já estou em casa me recuperando. Agradeço em especial ao Dr. Renato Cagnacci e toda a sua equipe, agradeço a equipe de concierge do hospital, em especial ao Matheus Isidoro, agradeço ao hospital por todo cuidado e pela excelência no atendimento, a equipe de enfermagem e a todos que trabalham lá", iniciou a legenda.

VEJA MAIS

Adolescentes também podem ter câncer de mana?

A postagem também serve de alerta para que adolescentes façam os exames de prevenção ao câncer de mama. Jovens também estão suscetíveis. Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que este tipo de câncer é o mais prevalente entre as mulheres. Mesmo que os casos sejam mais frequentes nas mulheres a partir dos 30 anos, a prevenção deve começar desde cedo.

Como a adolescente pode prevenir o câncer de mama?

O autoexame ainda é a melhor forma de prevenção, principalmente para as meninas que possuem histórico familiar da doença. Também é possível realizar exames, anualmente, como o ultrassom. Nesse caso, é preciso ser encaminhado por um médico especializado.