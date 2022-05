Horário da última refeição do dia pode determinar risco de câncer; entenda o por quê

Você sabia que o horário da última refeição pode alterar os riscos de uma pessoa desenvolver câncer de próstata ou de mama? Um estudo realizado pelo Instituto de Saúde Global de Barcelona descobriu que comer antes das 21h ou ter um intervalo mínimo de duas horas entre o jantar e a hora de deitar, pode ajudar a reduzir a possibilidade da doença.

Para entender a relação entre a última refeição do dia e o risco de câncer, os pesquisadores analisaram o comportamento alimentar e os padrões de sono de 621 homens diagnosticados com câncer da próstata e de 1205 mulheres com câncer de mama. Foram excluídas apenas as pessoas que trabalham à noite, pois segundo outros estudos, já foi comprovado que quem trabalha em período noturno tem um risco superior de sofrer doenças oncológicas.

Após serem analisados os fatores biológicos que influenciam o risco de câncer, os resultados mostraram que os indivíduos que comiam duas horas antes de dormir ou antes das 21 horas tinham um risco 26 vezes menor de desenvolver câncer da próstata, e um risco 16% menor para câncer da mama, em comparação com quem come depois das 22 horas ou dorme logo após a última refeição do dia.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)