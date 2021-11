Veja 5 alimentos que ajudam a combater o câncer de próstata

O Instituto Nacional de Câncer (Inca) estima que cerca de 65 mil novos casos de câncer de próstata devem ser registrados por ano, o que corresponde a 29,2% dos tumores incidentes no sexo masculino no Brasil. Algumas atitudes simples podem ajudar a combater a doença.

Marina Milhomem, nutricionista que atua no Hospital Regional do Sudeste do Pará - Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá, explica que para prevenir o câncer de próstata, o ideal é manter uma alimentação rica em alimentos de origem vegetal, como por exemplo, frutas, legumes, verduras, cereais integrais, feijões e outras leguminosas.

"Alimentos ricos em licopeno antioxidante, substâncias sulfurosas, ácidos fólicos, entre outros nutrientes melhoram o sistema imunológico, e trazem benefícios para combater o câncer de próstata", ressalta.

A especialista ainda reforça que devem ser evitados alimentos como carnes processadas, salsicha, frios e embutidos em geral, biscoitos recheados, gelatina, pães industrializados e refrigerantes, alimentos que são pobres em nutrientes.

"Uma dieta rica em gorduras de origem animal, produtos industrializados, açúcar e sal enfraquecem o sistema imunológico, abrindo a porta para a diversas doenças, entre elas o câncer de próstata", afirma.

Confira 5 dicas de alimentos podem contribuir na prevenção ao câncer de próstata:

Alho e cebola: Tanto o alho quanto a cebola possuem a capacidade de impedir o crescimento das células cancerosas. Eles são ricos em compostos sulfurosos, nutrientes antioxidantes que impedem a ação dos radicais livres;

Tomate: Contém o licopeno, substância antioxidante que está muito ligada à diminuição do índice de câncer de pulmão e de próstata;

Vegetais verde-escuros: Alimentos como brócolis, couve-flor e espinafre podem ajudar a diminuir as chances do aparecimento do câncer de próstata, pois são ricos em ácido fólico, nutriente que combate o efeito dos radicais livres nas células;

Oleaginosas: Nozes, amêndoas, avelãs e amendoins são ricos em selênio, mineral com ação antioxidante e que ajuda na renovação das células. Também são ricos em vitamina E, nutriente que melhora o funcionamento do sistema imunológico;

Chá verde: Auxilia na inibição do crescimento de células cancerosas. Estudos mostram que os polifenóis do chá verde podem baixar significativamente os níveis de biomarcadores do câncer da próstata.

Fonte: Nutricionista do HRSP

Serviço

O Hospital Regional do Sudeste do Pará é referência para mais de um milhão de pessoas de 22 municípios da região. A unidade, que pertence ao Governo do Pará, sendo gerenciada pela entidade filantrópica Pró-Saúde, presta atendimento 100% gratuito pelo SUS (Sistema Único de Saúde).