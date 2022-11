Assinantes de O Liberal falam sobre os conteúdos produzidos no jornal durante o 'Café com o Leitor'

Um grupo de assinantes do jornal O Liberal visitou a sede do periódico, localizada na avenida Romulo Maiorana, bairro do Marco, em Belém, na tarde desta terça-feira (29). A programação faz parte do "Café com o Leitor”, encontro que visa tornar o usuário um protagonista, escutar as sugestões e estreitar o relacionamento entre os leitores e o gestor, permitindo que cada um exponha o ponto de vista acerca dos conteúdos.

Os assinantes foram recebidos pela chefe de produção de conteúdo Camila Moreira e por Sheila Belucio, supervisora de assinaturas do Grupo Liberal, que afirmou que a iniciativa é importante para atender com qualidade a tudo que é proposto pelos leitores. “A gente se reuniu com nossos assinantes para ter um feedback deles em relação a elogios, críticas, sugestões… A gente procura dar um amparo para eles da melhor forma possível”, disse.

VEJA MAIS

A edição de novembro do encontro contou com a participação de assinantes que deram sugestões de melhorias, comentaram sobre o conteúdo produzido diariamente no jornal e deram opiniões. Fizeram parte do momento: Maria Rodrigues (assinante); Élyda Fleury (acompanhante); Aylton Pinheiro (assinante); Cláudio da Silva (assinante); Regina Yamana (assinante); Antônio Feio (assinante); Odinéa Coêlho (assinante); Nelice da Silva (assinante); Nilto Gurjão (assinante) e Cristiane Moura (assinante).

Antônio Feio é leitor assíduo do jornal há mais de 10 anos. Para ele, a reunião foi proveitosa e interessante para expor opiniões e sugestões. “Foi muito boa, eu acho o jornal muito bom, só coisa boa hoje, tudo maravilhoso. Pontos de vista sempre existem, né? Vocês são importantes”, ressaltou.