ANJ parabeniza O Liberal pelo aniversário de 76 anos

A Associação Nacional de Jornais (ANJ) divulgou uma nota para parabenizar o jornal O Liberal pelo aniversário de 76 anos, que é celebrado nesta terça-feira (15). O texto da ANJ destaca a credibilidade e a solidez da linha editorial deste veículo de comunicação e quanto essa trajetória é importante para a história do Brasil. A nota foi assinada pelo presidente executivo da ANJ, Marcelo Rech.

"Em nome dos colegas da Associação Nacional de Jornais (ANJ), nos juntamos à celebração dos 76 anos de O LIBERAL. A credibilidade proporcionada por uma extensa e sólida trajetória editorial é ingrediente fundamental para a vida harmônica em sociedade e para o desenvolvimento econômico, social e cultural do País. Parabenizamos O LIBERAL e toda sua equipe por mais um ano nessa nobre missão.", disse a nota.

História

Fundado em 1946, o jornal O LIBERAL levou sua primeira edição às ruas no dia 15 de novembro daquele ano. Inicialmente, O LIBERAL circulava às 16h, com apenas quatro páginas. Em suas primeiras duas décadas, o periódico era utilizado para respaldar a política do general Magalhães Barata.

A história do jornal ganhou um novo rumo quando, em 1966, o visionário empresário Romulo Maiorana comprou o veículo de comunicação e o transformou em um dos maiores jornais do Brasil. Tornando-se menos partidário e buscando o caminho do bom jornalismo, a ousadia e competência de Romulo Maiorana transformou, em poucos anos, o periódico em um dos maiores do país.

Aos poucos, o empresário foi ampliando a equipe de profissionais que trabalhavam na redação e adquiriu novos equipamentos. Pensando sempre à frente, ele trouxe para Belém o sistema off-set, ou “a frio”, que produzia uma impressão de altíssimo nível, com impressionante nitidez de imagens e de textos. Priorizando a qualidade no conteúdo e no visual, Romulo Maiorana surpreendeu a capital paraense com um novo veículo.

No final da década de 1990, passou a imprimir suas páginas 100% coloridas. Nos anos 2000, foi reconhecido com os prêmios internacionais de excelência em impressão gráfica, como o Theobaldo de Nigris, em 2011, e Fernando Pini, nos anos de 2010 e 2016.

Anos depois, o grupo de comunicação, que iniciou com o jornal impresso, também expandiu para outros setores. Hoje, o Grupo Liberal possui também o jornal Amazônia; o Sistema Liberal de Rádios; a TV Liberal, uma das maiores afiliadas da Rede Globo; o portal de notícias OLiberal.com; além dos jornais regionais de Castanhal, Marabá, Santarém, Ananindeua, Barcarena e Parauapebas.

Romulo Maiorana faleceu aos 63 anos, mas deixou como legado um império de comunicação que virou destaque nacional como um dos maiores e mais importantes jornais do Norte e Nordeste do país. A história, o legado de Romulo Maiorana e as novidades planejadas a partir da edição de 76 anos serão publicadas na edição dupla especial de aniversário.