Símbolo de credibilidade e liderança, OLiberal.com celebra 18 anos

A trajetória do Portal OLiberal.com ao longo desses 18 anos, celebrado nesta terça-feira (15), segue – lado a lado – com a evolução do jornalismo on-line nacional. A apuração da notícia, a transmissão em tempo real dos fatos e a migração de conteúdos de outras mídias, como podcast, tornaram o ambiente mais acessível, dinâmico, e em poucos cliques.

Líder de audiência no Pará, os horizontes apontam para um novo cenário que vem sendo construído por meio de uma redação integrada. São centenas de notícias diárias com qualidade e conteúdos regionais diversificados. O diretor de conteúdo do Grupo Liberal, Daniel Nardin, reconhece a trajetória da plataforma indo em direção a um novo patamar dentro da Amazônia.

Diretor de conteúdo do Grupo Liberal, Daniel Nardin. (Cristino Martins / O Liberal)

“Nosso objetivo é consolidar a visão de que somos referência na Amazônia. Então, sempre que buscarem informações sobre a região, que as pessoas lembrem e procurem por OLiberal.com. Acho que esse que é o principal desafio e, nesse sentido, a gente tem conseguido muitos avanços”, disse o gestor.

Outro profissional que acompanhou de perto a evolução do jornalismo digital, dentro do OLiberal.com, foi o jornalista Carlos Fellip. Ao longo dos 13 anos de empresa, o editor Executivo de O Liberal viveu fatos importantes no cenário paraense. Fellip acredita que com credibilidade, potência, o setor só cresce.

Editor Executivo de O Liberal, Carlos Fellip (Foto: Cristino Martins / O Liberal)

“O jornalismo digital vem para mostrar a verdade, o que é de fato. E a expectativa para o futuro do portal é, naturalmente, a gente se estabelecer cada vez mais no cenário nacional, como já vem acontecendo nesses últimos anos. É se colocar como um porta voz não só do Pará e do Norte do Brasil, mas como da Amazônia também”, reforçou Fellip.

E nesse caminho de expectativas, o portal abre espaço para novas gerações, engajadas e comprometidas em somar ao jornalismo digital. Um dos exemplos, é a estagiária Maiza Santos. Ainda cursando o último ano da Universidade, ela já carrega experiências que agregam à carreira profissional.

Estagiária Maiza Santos, 8º semetre de jornalismo (Foto: Cristino Martins / O Liberal)

“Aqui é uma grande escola. Eu amo minha profissão e gosto muito desse ambiente de trabalho. Todos com quem tive essa convivência direta contribuíram para o meu crescimento profissional. Eu gosto de trabalhar aqui e da seriedade desse local. Eu não me imagino fazendo outra coisa, em outro lugar, porque esse é o local que deveria estar”, finalizou Maiza.

Para além das matérias tradicionais, a plataforma reúne 45 produtos originais, exclusivos, elaborados por jornalistas e convidados. Um dos destaques, lançado em 2021, é o Liberal Amazon. Trata-se de um espaço bilíngue criado a partir da necessidade de divulgar informações e dar visibilidade aos amazônidas, nos idiomas português e inglês.

